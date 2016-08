Botijão de gás fica mais caro a partir de hoje em MS

Começa a valer a partir desta quinta-feira (1) o reajuste de 9% no preço do botijão de gás em Mato Grosso do Sul.

A Asmirg/BR (Associação Brasileira de Revendedores de GLP) comunicou que o aumento é referente a ajustes de custos operacionais bem como aos dissídios coletivos que ocorrem regularmente no mês de setembro.

Conforme o presidente do Simpergasc/MS (Sindicato das Micro, Pequenas Empresas, e Revendedores Autônomos de GLP), Vilson Lima, a pressão inflacionária, cenário logístico e de suprimentos ficou mais desafiador no último ano. “A partir de setembro temos aumento na despesa do pessoal decorrente das negociações dos acordos coletivos de trabalho, mais pauta de ICMS, o que acarreta no reajuste”, informa.