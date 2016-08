Aparecida do Taboado: Jovem morre ao invadir residência e ser agredido com barra de ferro

Edivanio da Silva Viana, 29, foi morto com golpes de barra de ferro após invadir a casa de Sinvaldo da Silva Lopes, 49, possível autor do crime. O caso aconteceu por volta de 21h40 de ontem, no bairro Vila Barbosa em Aparecida do Taboado, distante 481 km de Campo Grande e até o momento, o suspeito não foi localizado.

Segundo consta no boletim de ocorrência, testemunhas relataram à polícia que Edivanio foi até a casa de Sinvaldo, conhecido como Bacana, na noite de ontem. A vítima ficou na frente da casa chamando pelo homem que não saiu. Segundo uma vizinha, como o dono da residência não atendeu Edivanio, ele pulou o muro e entrou na casa.

Gritos foram ouvidos por vizinhos que acionaram a polícia. Ao chegarem na casa de Sinvaldo, encontraram a vítima caída nos fundos, já em óbito com ferimentos na cabeça. Testemunhas contaram que após os gritos, Sinvaldo saiu de bicicleta, junto com a esposa e os três filhos. Conforme o boletim de ocorrência, vizinhos contaram que viram que Bacana estava com um facão na mão e com a roupa suja de sangue.

A casa de Sinvaldo estava trancada e investigadores o procuraram no local de traballho e até na casa da cunhada, mas o suspeito não foi encontrado. A barra de ferro, arma do crime foi encontrada próximo ao corpo, suja de sangue.