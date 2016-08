TV Morena destaca a paralisação da MS 306 e BR 158

Cerca de 200 manifestantes bloquearam o acesso às rodovias MS-306 e BR-158, nesta terça-feira (30), em Cassilândia. Eles reivindicaram melhorias nas duas estradas, como a construção de acostamentos, instalação de placas de sinalização, implantação de redutores de velocidade e tapa-buracos.

Pneus foram usados para impedir que veículos seguissem viagem. Só ambulâncias e carros com gestantes puderam passar. Panfletos foram entregues aos motoristas, explicando o motivo do protesto. A interdição durou cerca de duas horas e provocou um congestionamento de 5 km.

A Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos (Agesul) informou que o governo do estado está com licitação em andamento para construir um anel viário no local. Quanto à readequação do tráfego, o estado diz que ainda estuda o que pode ser feito.

Procurado pelo G1 no fim da tarde desta terça-feira, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que o engenheiro responsável pela BR-158 vai ser consultado sobre a reclamação dos manifestantes e falará com a imprensa na quarta-feira (31).

O protesto foi organizado por diversos grupos como Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) sessão Cassilândia, estudantes da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), Associação Comercial da cidade e Sindicato Rural.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária Estadual (PRME), só no trecho que liga Cassilândia à Uems e ao município de Chapadão do Sul, foram registrados 41 acidente e 11 mortes este ano.

“O bloqueio foi a medida extrema encontrada pela sociedade civil organizada de Cassilândia, para chamar a atenção dos órgãos públicos competentes da precariedade que é a rodovia MS306 que se liga na BR158. A rodovia liga Mato Grosso do Sul com o Mato Grosso, sendo uma importante via de transporte de produtos agrícolas e industriais entre a região Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país, partindo de Altamira (PA) até Santa Maria (RS)”, explica Guilherme Girotto, presidente da OAB, em Cassilândia.

