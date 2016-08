Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Dia um tanto quanto agitado para você. Mas, para que tudo saia a contento, deverá tomar uma atitude otimista e inteligente e evitar o nervosismo que de nada adianta. Sucesso junto ao sexo oposto. Por outro lado, procure não perder de vista seus principais objetivos financeiros.

TOURO – Será bem sucedido hoje se adotar uma atitude otimista. Dia excelente para estudos, testes, amor e contatos pessoais. Melhor ainda para contratar servidores, contar com favores, endosso, fianças, etc.

GÊMEOS – Dia em que poderá fazer ou pedir empréstimos e assinar documentos, ações ou mesmo pedir aumento de salário, que será sucedido. A saúde estará boa e as chances de êxito amoroso e social. Pratique um esporte para manter a forma.

CÂNCER – Saiba o momento certo para expressar sua opinião e tenha especial cuidado para não ofender ninguém. O dia se apresentará tranquilo ao trabalho, muitos negócios e ao trato com o sexo oposto. Pense positivamente, pois muitas serão suas chances de sucesso profissional, financeiro e social.

LEÃO – Criaturas ou ocorrências dispersivas, poderão desviar sua atenção dos compromissos e problemas mais importantes do dia. Não permita que isto aconteça. Fluxo excelente para o trabalho, a saúde e o amor. Melhora da saúde e das chances em geral.

VIRGEM – Dia positivo para as suas atividades artísticas e a tudo que está relacionado com as artes de um modo geral. Os lucros em negócio e através do esforço empreendido no trabalho deverão aumentar. Seja mais ponderado.

LIBRA – Hoje, você poderá ter uma ideia brilhante e promissora de sucesso. Mas, somente a coloque em prática quando tiver certeza de uma boa chance. Continue cauteloso com seu dinheiro, seu trabalho e com sua saúde. Poderá ter algumas decepções.

ESCORPIÃO – Grandes chances de ascensão e brilho artístico, oratório e mesmo jurídico. Fluxo benéfico. Aproveite as próximas horas para manifestar seus pensamentos relacionados com as pessoas que lhe querem bem. Maiores serão suas chances de sucesso profissional e social.

SAGITÁRIO – Melhores e mais propícias influências se apresentarão hoje para você. Saiba tirar proveito das mesmas que seu êxito será maior do que ainda espera. Aproveite, pois o fluxo da fase astral o incentiva. Com tato e inteligência, seu êxito será total principalmente no trabalho.

CAPRICÓRNIO – Muito bom dia para mudar de residência ou ocupação. As coisas novas que inventar terão êxito e suas ambições, sonhos e desejos serão bem sucedidos. Ótimo para as amizades. Evite atritos com quem quer que seja a fim de não criar inimigos, declarados ou ocultos.

AQUÁRIO – A partir de hoje tudo tende a melhorar sensivelmente para você. A personalidade irá elevar-se bastante, suas condições sociais se exaltarão e a e a saúde também. Contudo, evite abusos e precipitações. Faça o que puder para aumentar suas amizades ou então, conservar as que já fez no passado

PEIXES – A influência astral é positiva para novas amizades e associações e casamentos. Cuidado com pessoas de caráter duvidoso. Momento benéfico e favorável em tudo o que pretenda realizar ou conceber e para tratar de questões jurídicas pendentes.

