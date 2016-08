Depósito do narcotráfico é fechado e 4 toneladas de maconha são apreendidas

Operação policial resultou no fechamento de depósito de drogas que era usado por narcotraficantes e na apreensão de cerca de quatro toneladas de maconha, na noite de ontem, em imóvel localizado na Rua Ceará, no Bairro da Moca, em Ponta Porã.

Cinco criminosos foram presos em flagrantes e identificados pela polícia como Rafael Gonçalves de Freitas, 30 anos, Daniel Cáceres Batista, 32, Odair José dos Rei, 25, Daniele Joaquim de Lima, 24, e Raiane Catiele Couto Romero, 21 anos.

De acordo com informações do portal Porã News, o grupo foi desmantelado depois da abordagem de Rafael e Daniel, em via pública. A dupla ocupava veículo Parati, com placas de Guaíra, no estado do Paraná, e estava com porção de maconha, a qual, segundo os presos, tratava-se de amostra para ”clientes”.

Ambos confessaram o envolvimento com o tráfico de drogas e indicaram a casa na Rua Ceará. No local, foram presos Odair, Daniele e Raiane e apreendidas cerca de quatro toneladas de maconha que abasteceriam o tráfico de grandes capitais brasileiras, de acordo com policiais.

A investigação foi coordenada pelo delegado Jarley Inácio de Souza e a operação executada por agentes do Setor de Investigações e Apoio Tático Operacional (Siato).

Correio do Estado

