Coragem de dois homens salvam criança em meio a incêndio.

Duas casas pegaram fogo no centro da cidade de Alto Taquari. As chamas consumiram parcialmente as residências e a tragédia não foi maior, pois um menino de 5 anos de idade, encontrava-se no interior da residência e foi salva graças o gesto de coragem do Senhor Demerval que e coordenador da secretaria de infraestrutura do municio, que em companhia de Rodrigo, agente social em nossa cidade, adentraram a residência em chamas e salvaram a criança.

A avo do menino deixou ele sozinho na casa e foi até a creche buscar uma outra neta sua, foi quando ocorreu o incêndio. A mãe das crianças estava em seu horário de trabalho.

As residência que foram incendiadas ficam enfrente ao Kayabi Palace Hotel.









