Confira o resumo das novelas de hoje

MALHAÇÃO

Gabriel descobre onde Joana está morando. Nanda e Jéssica criticam o comportamento de Belloto. Ricardo repreende Gabriel e dá um ultimato ao atleta. Krica pensa em fazer uma plástica. Gabriel aparece para treinar e Giovane comemora. Manuela finge não dar atenção à implicância de Fábio. Lucas faz um grafite na frente do Dom Fernão e Juliana minimiza os desenhos. Joana pensa em Gabriel. Jorjão decide dar dicas de boxe para Rômulo. Manuela finge fazer as pazes com Fábio. Lucas pinta Juliana em um dos grafites. Nanda descobre que foi indicada para um cargo na academia. Tânia diz a Joana que não quer que ela trabalhe na Forma. Rômulo dorme escondido na academia. Joana afirma que trabalhará na Forma com a intenção de descobrir quem é seu pai.

SOL NASCENTE

Alice repreende Mario por tê-la beijado. Lenita desiste de contar sobre Felipe para Ralf. Mario ouve Alice comentar com Yumi que o beijo entre eles não deveria ter acontecido. Tanaka leva Vittorio e Gaetano para verem a casa que venderá para eles. Mario se desculpa com Alice. Alice mostra para Mario fotos do lugar onde irá morar no Japão. Alguns meses se passam e a obra no casarão dos De Angeli é concluída. A padaria é inaugurada em Arraial com um novo nome: Pasta Pane. César é rude com Sirlene. Mario se entristece com a proximidade da viagem de Alice. Cesar se encanta por Alice ao cruzar com ela na rua.

HAJA CORAÇÃO

Henrique diz a Beto que Penélope é amiga de sua namorada Leonora. Apolo aceita a proposta de Adriana e volta a ser piloto da Mercúrio. Murilo ajuda Carol a levar Bia para o hospital. Felipe pede Shirlei em namoro. Tancinha não aceita o pedido de perdão de Apolo. Apolo diz a Shirlei que não conseguirá viver sem Tancinha. Aparício incentiva Giovanni a encontrar Camila em Angra. Francesca e Tancinha comemoram ao saber que Shirlei está namorando Felipe. Beto se prontifica a ajudar Francesca e Tancinha a abrirem um restaurante. Carol fica nervosa quando o médico diz que precisa de alguém maior de idade para assinar a alta de Bia. Camila se assusta ao ver Giovanni no iate em que Aparício mandou que ela embarcasse.

VELHO CHICO

Carlos se surpreende com a hostilidade do coronel. Bento é convidado para se candidatar à prefeitura de Grotas. Bento critica Santo por deixar Olívia jantar na fazenda de Afrânio. Beatriz tenta animar Luzia. Iolanda discute com Carlos. Encarnação estranha a falta de atitude de Afrânio. Tereza se preocupa com o comportamento de Carlos. Olívia conforta Iolanda. Carlos enfrenta Afrânio.

JUSTIÇA

NOVELAS DO SBT

MAR DE AMOR

Estrela e Catalina se confrontam durante o lançamento do livro de Victor. A atitude de Estrela mudou completamente. Agora ela enfrenta Coral e flerta com alguns jovens para fazer ciúmes em Victor Manuel. Ao sair da festa, Coral pede a um grupo de arruaceiros que ataquem Rosélia, Oriana e Estrela. Eles as perseguem, mas a polícia percebe a intenção dos arruaceiros e os prendem. Desesperada, Maura fala com Guilhermo e este promete contratar um advogado para ela. Antonio e Aurora tentam fazer Salvador pensar com razão, mas ele resiste. Finalmente Carmita admite que sabe que o “seu” bebê é de Helena, e diz ainda não estar de acordo com as ideias de Salvador. Tilico fala com Coral, e diz que Estrela está no apartamento de Victor. Estrela e Coral voltam a se enfrentar. Leon fala para Esperança que irá “roubar” sua filha.

ABISMO DE PAIXÃO

Elisa visita Damião para agradecê-lo pelo que fez por Ingrid. Damião a diz que o fez para que nada atrapalhasse seu casamento com Gael, pois deseja que eles sejam muito felizes. Elisa responde que deseja a ele e a Florência o mesmo. Florência agradece Elisa por ter visitado Damião. Ele pede a Florência que não faça mais uma de suas cenas de ciúmes. Florência lamenta que Damião esteja preso e aceita cancelar o casamento, ainda que garanta que Almerinda faria de tudo para vê-los casados.

A GATA

Mercedes diz a Damião que Augusto não quis recebê-la. Damião pede que ela não volte mais a procurá-lo. Mariano diz a Paulo que foi atrás de Esmeralda como prometeu, mas ela já está com outro homem. Paulo responde que não pode ser verdade. Mariano diz a seu pai que se Esmeralda estiver realmente esperando um filho de Paulo ele precisa saber. Augusto responde que Paulo não deve ser o pai da criança, pois mulheres como Esmeralda se entregam a qualquer um. Desolado, Centavinho diz a Esmeralda que mandaram Virginia para a Itália. Esmeralda fica muito feliz ao saber que terá um filho e diz a Jacira que irá a casa de Paulo para dar a notícia a seus pais. Damião está a ponto de ser agredido por vários marginais, mas Silencioso o defende. Muito feliz, Esmeralda diz a Lorena que está esperando um filho de Paulo e que se casou com ele antes de sua viagem. Lorena se surpreende e diz que ela está mentindo para lhe tirar dinheiro. Lorena diz a Esmeralda que Paulo vai se casar com Mônica, a quem sempre amou. Esmeralda responde que Paulo já tem esposa e mostra sua certidão de casamento. Lorena rasga o documento e diz que Paulo está arrependido de ter entrado em sua. Silencioso diz a Damião que acredita em sua inocência e vai pagar um bom advogado para que o defenda. Damião responde que não pode aceitar, pois não teria como lhe pagar. Silencioso responde que ficou vinte anos na cadeia por falta de dinheiro e, como precisa de gente de confiança, irá libertar Damião para o ajude em sua vingança. Mercedes pede a Augusto que retire a acusação contra seu filho. Augusto responde que Damião vai passar muitos anos na cadeia. Esmeralda visita Damião na cadeia. Ao vê-la, Silencioso acha ela parecida com sua esposa. Paulo chega de surpresa à mansão. Lorena se preocupa e diz a Augusto que quando o filho se encontrar com Esmeralda, descobrirá tudo. Paulo procura Esmeralda no lixão. Rita responde que Esmeralda já não vive mais ali, e foi morar em outro canto com um homem que a mantém. Augusto tenta convencer Paulo que o filho que Esmeralda espera não é dele. Damião sai da cadeia e Silencioso diz que ele será como seu secretário particular. Lorena questiona Mariano sobre o casamento de Esmeralda e Paulo. Esmeralda cai de um caminhão de carga e fica com dor no ventre.

CUMPLICES DE UM RESGATE

Letícia está trabalhando na Top Records, concorrente da Dó-Ré-Music. Priscila vai até a nova gravadora para conhecer um pouco mais sobre o local, mas descobre que para isso precisa estar acompanhada da mãe. Isabela assiste um filme apenas com a mãe. Meire faz todos os exercícios de malhação propostos pelo personal trainer. Dinho se preocupa que a tia consiga emagrecer os cinco quilos da aposta. Mateus percebe que Omar foi atrás de Sabrina após descobrir que ela é rica. Omar abusa de Sabrina e faz com que ela compre presentes para ele, como sapatos. A garota não percebe nada. Otávio leva Rebeca e as gêmeas para o circo. Durante a apresentação, eles se surpreendem com o show de mágica feito por Vargas. Mateus tenta alertar Sabrina sobre Omar se aproximar por interesse. Os cúmplices tentam fazer Meire comer para engordar.

NOVELA DA BAND

SILA

Oguz pede para Emir entregar uma carta para Dilan. Dilaver descobre onde Sila está e avisa Berzan. Boran consegue saber para onde Sila fugiu e vai atrás dela. Umu diz a Zinar que quer voltar para Mardin. Boran chega ao hotel de Sila, mas ela não está. Berzan encontra Sila e liga para Boran para ameaçá-lo. Boran esclarece toda a situação e acalma Sila.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

A TERRA PROMETIDA

Marek fica satisfeito com a captura de Tobias e avisa que os deuses ficarão felizes com o seu sangue. Zuma se preocupa com o estado do novo prisioneiro e tenta ampara-lo. No acampamento hebreu, Calebe tenta confortar Josué e avisa que o líder não é o culpado. Quemuel cavalga em busca do filho. Josué repreende Iru pela atitude impensada. Léia se desespera ao descobrir que Tobias foi capturado pelos cananeus. Ela, Samara e Aruna pedem para falar com Josué. Uzi é levado por Kadmo até Marek e Kalesi. Josué diz que sairá pela manhã em busca de Quemuel. Samara ampara Léia. Calebe repreende Iru pela atitude irresponsável. Rune estranha a preocupação de Livana com Maquir. Tirda reclama do comportamento de Haniel e Maquir. Gael diz que não tem nada mais emocionante do que ver um gigante. Calebe se queixa com Eleazar sobre o comportamento de Iru. O sacerdote-chefe dos levitas avisa que é preciso deixar o rapaz sofrer as consequências de seus atos. Questionada sobre Maquir, Livana desconversa. Haniel conversa com Gael e fala sobre os gigantes Anaquins que habitam Canaã. Sama se abre com Boã e diz que pode estar grávida. Pedael alerta Temá e Isaque. Ele diz que um dos dois precisará casar com Neziá. Zuma cuida de Tobias na masmorra do palácio. Pedael tenta consolar Eliazafe pelo ocorrido com Uzi. Samuel critica a liderança de Josué. Uzi encontra com Tobias na masmorra. Marek diz que Sandor deve servir ao exército de Jericó. Zuma diz que pretende servir o Deus de Israel quando for libertado. Tobias culpa Zaqueu pela sua captura. Irritado com as respostas de Sandor, Marek diz que o rapaz não passa de um covarde. Jéssica tenta beijar Salmon, mas é interrompida pela chegada de Lila. Na sala do trono, Sandor surpreende a todos ao aparecer pronto para lutar como um gladiador. Aiúde se irrita com o comportamento de Mara. Sandor vence a luta e se recusa a matar o oponente. Contrariado, Marek diz que anunciará um castigo para o filho de Tibar. O comandante conversa com Sandor e reclama de sua atitude perante ao rei. Enquanto conversa com Liora, Raabe lembra de Salmon. Quemuel procura por Tobias. Ele se assusta ao se deparar com grandes pegadas de gigantes. O desespero de Quemuel aumenta quando ele percebe que seu cavalo fugiu.

