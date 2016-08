A história da COTENEC em Chapadão do Sul e do seu presidente Claudiomar Bocalan

A personalidade de um homem se mede pelos seus atos, principalmente aqueles humanitários e anônimos. Assim foi a trajetória de Claudiomar Bocalon, carinhosamente chamado e conhecido como o Bocalan, na direção da COTENEC, Comunidade Terapêutica Nova Esperança de Chapadão do Sul Assim que sentiu seus negócios prosperarem, na cidade de Chapadão do Sul, Bocalan entrou em um grupo de amigos para ajudar a erguer uma recém-criada instituição, com o propósito de recuperar dependentes químicos, a COTENEC.

Partiu a iniciativa de iniciar a instituição, do produtor rural Hélio Liber Lopes, de tradicional família de Chapadão do Sul. Ele destinou um sítio que adquiriu, na região do Assentamento Sucuriú, exclusivamente para sede da entidade. Bocalan e seus amigos perceberam logo que o Dr. Hélio, como é conhecido, precisava de ajuda para conduzir e melhorar a COTENEC, no início do novo milênio.

As primeiras providências foram relacionadas à burocracia, elevar a COTENEC como entidade de utilidade pública, firmar convênios com prefeituras da região, com entidades religiosas, assistenciais, além de promoções para levantar recursos suficientes para a sua ampliação. O tratamento escolhido aos dependentes foi o Método de Minnesota, o Programa de Doze Passos, inicialmente para o tratamento do alcoolismo e mais tarde estendido para praticamente todos os tipos de dependência química. É a estratégia central da grande maioria dos grupos de mútua-ajuda para o tratamento de dependências químicas ou compulsões.

Rapidamente a sociedade de Chapadão do Sul e da região perceberam os grandes benefícios da COTENEC, também conhecida como Fazendinha e iniciaram os tratamentos de dependentes químicos locais, mais tarde da região e agora até vindos de cidades distantes.

Uma equipe multidisciplinar foi contratada, além da forte orientação religiosa.

Entre as ocupações dos internos, necessárias e contidas no Método de Minnesota, a direção da COTENEC escolheu a produção própria de verduras, legumes e de mudas de árvores para reflorestamento, que são comercializadas para auxiliar no custeio da entidade. Com o passar dos anos a direção da COTENEC conseguiu ampliar, aparelhar e mobiliar as suas dependências ao ponto de atingir a capacidade máxima de atender até 38 internos, com nível de recuperação condizente ao Método Minnesota.

As drogas lícitas e ilícitas causam um problema já considerado de saúde pública. As consequências do consumo delas já representam mais de 80% dos casos policiais nas grandes, médias e até pequenas cidades.

Anualmente é realizado no local, o Encontro dos Internos, Ex-Internos e Familiares, sempre nas vésperas do Natal. Trata-se de um momento de confraternização, reflexão e incentivo aos internos para que sigam no propósito da recuperação da dependência e da superação pessoal de seus problemas, causados principalmente pela dependência.

Na oportunidade os recuperados que visitam o local dão testemunhos que além de incentivar os internos, emociona a todos os presentes, mostrando que o correto tratamento pode devolver a vida digna, a sua família, a cidadania de uma pessoa que antes estava totalmente dependente. Bocalan disse que os resultados apresentados nos encontros e o final do tratamento de cada interno da COTENEC, além da união dos colegas de direção e a colaboração da sociedade em geral, são os principais motivadores para se manter na direção da entidade a vários anos e a seguir com o seu trabalho voluntário.

