10 de setembro é o Dia “D” da Campanha Antirrábica, Costa Rica terá 6 pontos de vacinação espalhados na cidade

A Secretaria de Saúde de Costa Rica – MS por meio da Coordenação de Vigilância em Saúde realiza no próximo dia 10 de setembro de 2016 (sábado), o Dia “D” da Campanha de Vacinação Antirrábica em cães e gatos.

Serão disponibilizados seis pontos de vacinação por toda a cidade, sendo eles: Rodoviária; Praça Central; Praça da Vila Nunes; Feira do Produtor; Praça do Vale do Amanhecer e no Mega Atacadista. A população pode procurar um dos locais no horário das 8h às 17h.

A Campanha de Vacinação Antirrábica tem objetivo de estabelecer uma barreira imunológica capaz de interromper a transmissão do vírus da raiva na população canina e felina. A vacina é gratuita. Todos os animais a partir de três meses devem ser imunizados. Atenção Os seres humanos podem contrair a doença dos animais infectados que a transmitem, geralmente, através de mordida. Em caso de contato acidental com animal possivelmente infectado, a pessoa deve lavar bem a parte do corpo com água e sabão, procurando imediatamente atendimento médico. Os sintomas mais comuns da raiva são o comportamento agressivo, medo de luz e água, e muita eliminação de baba. A doença é letal. Dia Mundial da Raiva No dia 28 de setembro, comemora-se o “Dia Mundial da Raiva”, que tem por objetivo o de aumentar a conscientização de toda população, além também de fortalecer a prevenção, controle e o surgimento de casos de raiva

