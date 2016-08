UEMS abre vagas temporárias para professores em Campo Grande e Cassilândia

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) abriu nesta segunda-feira (29) as inscrições para a seleção de professores temporários para os campi de Campo Grande e Cassilândia. As inscrições vão até o dia 9 de setembro e podem ser feitas pessoalmente ou por Correios.

Na Capital, as vagas são para as área de Ciências de Saúde e Medicina, Dança, Didática, Direito, Fundamentos da Educação, Geografia Física, Letras, Psicologia e Turismo. Já em Cassilândia, as vagas são para Agronomia, Ciências Biológicas e Zootecnia.

O valor da hora aula varia conforme o nível de formação do docente. Para os auxiliares graduados, o valor é de R$ 13,87, enquanto que auxiliares especialistas receberão R$ 24,97. Professor assistente com mestrado receberá R$ 35,92, enquanto adjunto com doutorado, R$ 50,62.

A ficha a ser preenchida assim como o edital com detalhes do processo de seleção estão no site www.uems.br, no menu Editais e Concursos. Além desse processo, a UEMS promove outros dois atualmente.

Em um, com inscrições até sexta-feira (2), oferece vagas temporárias também para professores em Maracaju, em diversas áreas. No outro, as inscrições vão até o dia 16 de setembro e as vagas são para Ponta Porã.