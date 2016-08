Polícia Civil de Costa Rica prende homem acusado de violência doméstica e tráfico de drogas

Na madrugada de segunda-feira, 29 de agosto de 2016, um jovem de 24 anos foi preso acusado de violência doméstica, tráfico de drogas e violação de domicílio em Costa Rica-MS.

Conforme informações do B.O – Boletim de Ocorrência, uma jovem de 21 anos compareceu na Delegacia de Polícia Civil do Município para comunicar que ao sair de seu trabalho foi surpreendida pelo ex-marido que começou a agredi-la com tapas no rosto, puxão de cabelo e mordidas. Ele ainda a ameaçou de morte, caso ela fosse na polícia e quebrou o celular dela.

Após o registro da ocorrência, os investigadores da Polícia Civil fizeram diligências para encontrar o autor que já era investigado por tráfico de drogas e porte de arma de fogo.

Encontraram o autor no quarto de uma mulher de 31 anos junto com duas trouxinhas e um cigarro de maconha. A mulher disse que fora vítima de violação domiciliar e informou que a droga foi pagamento de programa sexual realizado com o autor.

O suspeito antes de ser preso se envolveu em briga com familiares e apresentava escoriações pelo corpo, fato que ainda será investigado pelos policiais.

Costa Rica em Foco

Comentários