MS 306 esta bloqueada em Cassilândia

Teve início nessa manhã na cidade de Cassilândia, o bloqueio da MS 306, liderado, pelo movimento suprapartidário de entidades cassilandenses resolveu paralisar as rodovias MS 306 e BR 158, na saída para Chapadão do Sul. Segundo a coordenação as rodovias ficarão fechadas até 10 horas (MS).

A rodovia MS 306, tem causado grandes prejuízos aos motoristas, devidos a grande quantidade de buracos, ao longo de toda sua extensão.

A Rodovia já é considerada a rodovia da Morte, do estado de MS. Somente este ano mais de 10 pessoas já perderam a vida, em acidentes automobilísticos.

A empresa responsável pelo tapa buraco, realiza o serviço, com pedra brita a base de cimento e não tem durabilidade nem de 24 horas.

O movimento quer chamar a atenção não somente da necessidade de melhoria das rodovias, como também chamar a atenção de motoristas que estariam ultrapassando os limites de velocidade.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual um radar foi colocado na MS 306, durante três dias, para verificar o trânsito. Ficou ligado por 14 horas. Dos 935 veículos fotografados, 714 estavam com excesso de velocidade. Foram parados 52 veículos com motoristas e passageiros sem o uso do cinto de segurança e crianças sem a cadeirinha obrigatória, falta de CNH entre outras infrações.

