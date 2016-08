Moto Clube Chapadão comemora 21 anos neste final de semana com churrasco

Acontece neste sábado (03), a comemoração do 21° aniversário do Moto Clube Chapadão, com um grandioso churrasco de “costelão”, a partir das 11 horas, nas cede do CTG Cultivando a Tradição de Chapadão do Sul. O evento é aberto para toda a população.

O ingresso será R$25,00 por pessoa e criança, até 10 anos de idade não paga. Os ingressos podem ser adquiridos no Boca Pneus e Barbearia V8.

A banda Ritual Rock animara o público presente no evento. Vários motoqueiros de outras cidades confirmaram presença no evento.

