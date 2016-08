Licenciamento de veículos com placas final 7 e 8 vence na quarta-feira

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) informa que nesta quarta-feira (31) é o último dia para o pagamento do licenciamento sem acréscimo para quem tem veículos com placas final 7 e 8.

Devido ao aumento no número de atendimentos, nos dias 30 e 31 (terça-feira e quarta-feira) a Agência Suzana Lopes Sgobbi, que funciona no Shopping Campo Grande, estará aberta ao público até às 20h. O atendimento segue até às 22h apenas para os usuários que estiverem dentro da agência.

O mesmo acontece na Agência Geraldo Garcia, que devido à grande movimentação, estará aberta até às 17h. Já nas Agências do Detran dos Fáceis, o pagamento pode ser realizado até às 15h nestes dias.

A guia de pagamento pode ser emitida pessoalmente em qualquer Agência do Detran ou pela internet em “serviços online” no site www.detran.ms.gov.br. O licenciamento pode ser pago no órgão ou em rede bancária credenciada: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Casas Lotéricas, Banco Postal dos Correios e Rede Pague Fácil.

Para que os usuários não sofram transtornos nos últimos dias, o Detran-MS solicita que os pagamentos sejam antecipados. Em caso de dúvidas a população pode entrar em contato com o órgão pelos telefones 154, na Capital e (67) 3368-0500 no interior.

Comunicação Detran-MS | Foto: Arquivo/Chico Ribeiro

