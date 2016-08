Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Hoje poderá receber correspondência do seu interesse. Saiba incentivar o seu otimismo. Deixe de lado o seu ciúme ou seu espírito de vingança. Haja de maneira prática e alcançará maior sucesso. O trabalho renderá o necessário.

TOURO – Melhores oportunidades de soluções em assuntos jurídicos. O dia é favorável para consultas a médicos ou dentista. Não discuta nem brigue com ninguém. Procure a felicidade no terreno espiritual e tudo será mais fácil. Você não deve se descuidar da saúde, evitando a precipitação nos negócios.

GÊMEOS – Ótimo dia para obter a colaboração de outras pessoas para mudar a sua vida para melhor. Contudo, seja mais determinado e evite a precipitação. Ótimo ao trabalho, aos contatos sociais, as novas amizades e ao amor. Excelente fase amorosa. Elevação material.

CÂNCER – Ótima saúde e bastante capacidade criativa, você terá neste dia. Pode fazer negócios, e colocar em prática suas novas ideias e solicitar favores. Nesta fase, você corre perigo de romper com alguma pessoa de sua amizade.

LEÃO – Sua personalidade estará ressaltada neste dia, o que o torna mais atraente e simpático. Grande sucesso à vista, especialmente se souber dedicar seu tempo nas coisas que você gosta.

VIRGEM – Dia indicado para desenvolver-se social, profissional e mentalmente. Mas, deverá tomar muito cuidado com sua saúde, pois poderá provocar o seu sistema nervoso. Procure superar sua emotividade colocando-se acima dos acontecimentos.

LIBRA – Um aspecto astral muito poderoso está contribuindo para uma ampliação de seus poderes intelectuais e de sua capacidade de progredir financeiramente. Tome novas decisões. Acredite em si. Novas oportunidades de sucesso no plano social.

ESCORPIÃO – Vizinhos ou parentes próximos procurarão ter questões com você neste dia, não dê, portanto, motivos para isso. A influência também não é propícia ao amor. Excelente, contudo para os negócios. A cor da sorte é a marrom.

SAGITÁRIO – Dia dos mais felizes para as coisas que estão ligadas ao seu coração. Bons lucros devido aos bons contatos com o sexo oposto, e elevação social, através da influência do planeta Mercúrio. Boas notícias estarão previstas para você no período.

CAPRICÓRNIO – Dia em que poderá obter lucros, no comércio de produtos químicos e líquidos, de um modo geral. Poderá tratar de assuntos relacionados com sua melhoria financeira e pedir favores. Felicidade conjugal. O fluxo é dos melhores para novas associações.

AQUÁRIO – Uma notícia agradável sobre negócio ou encontro amoroso, vai lhe trazer satisfação. Excelentes oportunidades de se realizar financeiramente e profissionalmente. Não assuma compromissos ou responsabilidade sem antes estudar suas reais condições.

PEIXES – Evite desavenças, questões e desarmonias na vida doméstica. Por outro lado, terá sucesso nos negócios relacionados com construção e com metais de um modo geral e será bem sucedido profissionalmente. Nesta fase, você será beneficiado em questões comerciais.

