Homem tem motocicleta furtada após sofrer acidente de trânsito, em Costa Rica

Após sofrer um acidente por volta das 09h30 desta segunda-feira (29), um homem, de 37 anos, teve sua motocicleta furtada na rodovia 316, zona rural de Costa Rica.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima vinha de Chapadão do Sul e acabou se desequilibrando e sofrendo um queda próximo a usina de cana de açúcar.

Ele relata que uma testemunha parou para prestar socorro e que sua motocicleta ficou no local, momento em que um caminhão bi-trem e um Ford Fiesta também pararam, e enquanto a vítima era conduzida para o Hospital Municipal, ocupantes dos dois veículos colocaram a motocicleta na carroceria do caminhão, juntamente com as chaves, e não deram mais notícias.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, que já possui características dos autores e investiga o furto.

Victor Rodrigues – Coxim Agora

Comentários