Confira o resumo das novelas de hoje

MALHAÇÃO

Joana pede para Tânia não esconder o que sabe sobre a identidade de seu pai. Belinha tenta defender Lucas, mas leva um fora de Juliana. Bárbara reclama por Ricardo permitir que Jorjão frequente a academia. Caio se enfurece com Gabriel. Juliana e Martinha tentam enganar Belloto. Joana sofre um assalto. Jabá leva Gabriel para a praia. Ricardo não gosta de ouvir as reclamações de Caio sobre Gabriel. Jéssica discute com Belloto. Joana tenta encontrar uma forma de voltar para casa. Rômulo foge de Jéssica. Ricardo ameaça cortar o patrocínio de Gabriel, e Bárbara fica tensa. Gabriel e Joana se reencontram e ele tenta ajudá-la.

SOL NASCENTE

Gaetano avisa a Tanaka que se hospedará em sua casa. Damasceno fica intrigado com a repentina mudança da família De Angeli e o fechamento da padaria. Alice pede para Yumi ajudá-la em sua preparação para a viagem. Cesar pede demissão para fazer uma pós-graduação no Japão. Mario busca Geppina no hospital. Vittorio encontra uma foto de Loretta e tenta disfarçar sua emoção para Milena. Damasceno descobre que o casal que ele procura chegou ao Brasil com documentos falsos. Mario e Alice vão a uma festa. Tanaka sugere que Gaetano abra uma nova padaria em Arraial do Sol Nascente. Felipe se assusta com o comportamento de Ralf. Mario e Alice se beijam.

HAJA CORAÇÃO

Fedora e Lucrécia acusam Rebeca de ser amante de Aparício. Beto vê Penélope e Henrique conversando e pergunta se os dois se conhecem. Ariovaldo simula um infarto para distrair Fedora e Lucrécia enquanto Agilson tira Rebeca da mansão. André nota o interesse de Tamara por Apolo. Aparício fica preocupado ao perceber que alguns membros do Conselho estão a favor de Fedora. Adriana diz a Apolo que precisa conversar com ele.

VELHO CHICO

Bento desafia Afrânio na frente do povo. Santo aparece na cooperativa. Iolanda faz uma visita a Tereza. Miguel discute com os cooperados. Santo tenta acalmar Miguel. Bento coloca a emenda para aprovação. Iolanda convida Miguel para uma jantar na fazenda de Afrânio. Iolanda avisa a Afrânio da presença de Tereza e do filho para o jantar. Miguel apresenta Olívia para Encarnação. Carlos chega para o jantar na fazenda

JUSTIÇA

Fátima salva Douglas. Douglas afirma que achará Mayara. O policial descobre que a filha de Fátima trabalha para Celso e discute com ele. Fátima é roubada por Jesus, que não a reconhece. Douglas chega à universidade. Elisa fica abalada com os comentários de Antenor sobre Isabela. Falcão percebe o interesse de Douglas em Irene. O policial entrega o endereço do local onde Mayara trabalha. Fátima chora ao ver Jesus em casa. Mayara reencontra Fátima e avisa que se vingará de Kellen.

MAR DE AMOR

Durante o lançamento do livro Estrela, Oriana, Coral e Hernan se encontram. Oriana ameaça dizer que Coral salta de cama em cama com os homens. Luz implora para Oriana não fazer um escândalo, pois colocará a perder a apresentação do livro de Victor. Hernan pede a Estrela que o perdoe por seu engano de ela ser sua esposa. Ela responde que Hernan é tão pouca coisa que ela nem guarda rancor dele. Coral propõe à Estrela que brindem com champanhe a trégua entre elas. Estrela vai pegar a bebida, e Coral coloca veneno em sua taça. Coral bebe seu champanhe e, quando Estrela vai fazer o mesmo, Luz faz com que ela solte a taça, dizendo que ela não deveria confiar em Coral. Estrela comenta que Victor não a ama, pois na primeira oportunidade já foi buscar uma mulher para consolá-lo. Victor questiona Estrela sobre o que ela fazia em Acapulco com Hernan. Oriana diz que Coral nunca foi uma esposa fiel e carinhosa, e que apenas seduziu Victor.

ABISMO DE PAIXÃO

Horácio confessa a Almerinda que Carmem foi quem pediu para recuperar as passagens de avião, e que talvez talvez ela sempre esteve odiando a pessoa errada. Carmem diz ao Padre Lupe que acaba de descobrir que Gael é o filho bastardo de Rogério. Ingrid pede a Edmundo que deixe Ramiro morrer.

A GATA

Damião descobre os delinquentes. Ao se verem acuados, os meliantes decidem fugir. Esmeralda agradece a todos por resgatá-la. Paulo é assediado por Grace, uma de suas companheiras de escola, mas ele a rejeita. Augusto, furioso, diz a Lorena que os homens que contratou não conseguiram cumprir com o trabalho que ele havia encomendado. Esmeralda decide ir à casa de Paulo saber porque ele não tem entrado em contato. Augusto diz a Esmeralda que Paulo já a esqueceu. Augusto diz a Paulo que foi procurar Esmeralda e a encontrou com um homem. Esmeralda fica muito doente e o doutor diz a Rita e a Jacira que Esmeralda pode estar grávida. Damião diz a Esmeralda que não pode enviar suas cartas a Paulo porque a caixa postal do rapaz foi cancelada. Ele diz que não quer fazer Esmeralda sofrer, mas tudo indica que Paulo realmente não queira mais saber dela. Esmeralda responde que Paulo a amava quando foi para o exterior, e não acredita que ele já possa ter esquecido dela. Paulo pede a Mariano que procure por Esmeralda e diga que ele ainda a ama. Mariano responde que o fará, mas o aconselha a esquecer Esmeralda. Centavinho confessa a Virginia que se apaixonou por ela. Damião diz a Augusto que seu filho Paulo terá que se casar com Esmeralda, pois ela espera um filho dele. Augusto responde que certamente Damião foi mandado por Esmeralda, para pedir dinheiro, mas não irá tirar nada dele. Damião agride Augusto e é expulso da casa. Augusto adverte que mandará Damião para a cadeia. Centavinho diz a Esmeralda que Virginia disse a ele que poderá ver Paulo pela internet. Lorena pede que Virginia vá para a Itália terminar seus estudos, pois não permitirá que ela tenha a mesma “sorte” de Paulo.

CUMPLICES DE UM RESGATE

Resumo não liberado pela emissora até a publicação desta matéria.

SILA

Ayse e Narin se desesperam ao saber do estado de saúde de Civan. Esma oferece ajuda a Berzan para encontrar Sila. Emir é seguido por um homem a caminho da escola. Boran finalmente consegue falar com Sila, mas os dois não se entendem. Esma se irrita com Ceren, a advogada da empresa.

ESCRAVA MÃE

Juliana está assustada diante de Osório, que está molhado, sujo e tem um aspecto apavorante. Osório se aproxima e Juliana bate nele com um galho e sai correndo. Maria Isabel diz a Almeida que está grávida de Miguel e pergunta se vai ajudá-la. Almeida aceita e os dois estendem a mão e selam um acordo. Átila fica apreensivo ao imaginar que Jasmim pode ser sua filha. Juliana corre assustada em alguns instantes esbarra Tito Pardo. Miguel e Nestor tentam conter Átila que quer tirar satisfação com Maria Isabel. Violeta está apavorada e Dália pede que se acalme e diz que vai chamar Loreto para denunciar o criminoso. Violeta pede que não conte a ninguém o que aconteceu. Loreto está bravo e reclama com o soldado que foi expulso por Rosalinda da pensão. Juliana está angustiada diante de tia Joaquina e Tipo Pardo por perto. Juliana diz que tem certeza que era Osório que estava atrás dela. Filipa e Guilherme conversam sobre o passado da mãe. Filipa mostra as cartas que que estavam no baú e Filipa revela que sua mãe se apaixonou por um escravo. Guilherme diz a Filipa que quer vender a pepita para ajudar a pagar as dívidas. Almeida aparece na senzala e arrasta o chicote no chão. Almeida avista alguém deitada e quando dá uma chicotada no ar e quando a pessoa se vira, só então Almeida vê que é Juliana. Esméria se encontra com Genésio e diz que não quer mais ficar na senzala. Almeida segura o rosto de Juliana e avisa que ela cuidará muito bem de Teresa para que não perca a gravidez novamente. Violeta está no quarto com Rosalinda e elas ouvem um barulho na pensão. Rosalinda faz que vai sair para ver o que está acontecendo e Violeta pede não vá. Violeta revela o que aconteceu e diz a Rosalinda que um homem tentou atacá-la e ela se espanta. Violeta diz que o homem está na pensão e pede para não ficar sozinha no quarto. Dália dá uma garrafa com bebida com ervas que trouxe do armazém ao homem que violentou Violeta. Sem saber o homem bebe todo o conteúdo e todos comemoram. Alguns instantes o homem fica mole repentinamente e cai. Átila vai até o engenho do sol e procura por Maria Isabel. Maria Isabel conta uma história pra Átila e revela que Jasmim não é filha dele. Rosalinda mexe no homem com o pé e ele continua caído. Almeida conta a Loreto que Maria Isabel está grávida e pede discrição. Almeida pede que a Loreto que agilize o casamento de Maria Isabel com Miguel.

A TERRA PROMETIDA

Tibar tenta confortar Raabe pela falsa morte de Nobá. O general estranha ao ver que a moça recebeu flores. Raabe desconversa e diz que as flores foram dadas por um comerciante caridoso. Léia e Mara estranham a preocupação de Livana com Maquir. Tobias se abre com Chaia e diz ama-la. Ela diz ter um compromisso com Zaqueu e pede para Tobias não tocar mais neste assunto. No palácio, Marek se diverte com a luta dos gladiadores. Livana se recusa a beijar Rune. Ele pergunta se ela está interessada em outro homem. Livana nega. Tirda se irrita ao presenciar Haniel incentivando Maquir a duelar. Sandor alerta Marek sobre o perigo da aproximação dos hebreus. O rei pede para Merodaque consultar os deuses. Kalesi e o sacerdote de Jericó iniciam um ritual pagão no templo do palácio. A rainha avisa que os deuses exigem o sacrifício de um hebreu. No acampamento, Josué fala sobre o plano de assustar Iru no duelo. O rei Marek ordena um pequeno ataque aos hebreus para capturar alguém para o sacrifício. Noemi pede para Calebe não deixar nenhum mal acontecer a Iru. Em conversa com Tibar, Sandor diz ter encontrado a mulher mais bela de Jericó. Na estalagem, o comandante faz um brinde à Raabe. Os Lagartos Gosmentos tentam pensar em um disfarce para Nobá. Samara finge ser boazinha e Aruna revela ter vontade de conhecer a mãe verdadeira. Acã avisa que irá assistir ao duelo de Iru contra Maquir, Elidade e Tobias. Quemuel e o filho se espantam ao saber que Iru chamou mais guerreiros para o duelo. Josué e os outros guerreiros se preparam para o ataque surpresa ao filho de Calebe. Léia conversa com Mara e diz estar preocupada com o filho. Maquir disputa com Tobias para ser o primeiro a lutar contra Iru. Tibar e os outros oficias do rei seguem em direção aos hebreus. Quemuel e Haniel discutem para saber qual guerreiro duelará primeiro com Iru. De longe, Josué e os outros hebreus observam o local do combate. Tibar, Kadmo e os outros oficiais do rei se aproximam do acampamento hebreu e observam Iru e os outros. O filho de Calebe provoca Elidade. Rune discute com Maquir. Acã chega para assistir os duelos. Tibar pede para Kadmo e os outros soldados aguardarem o momento certo para o ataque. Tobias começa a lutar com Iru. Tibar faz sinal para seus homens atacarem. Josué avista os cananeus atacarem os hebreus no local do duelo. Tobias percebe a aproximação dos inimigos. Acã se desespera. Elidade, Quemuel, Haniel, Maquir, Iru, Tobias e Rune começam a lutar com Tibar e os soldados cananeus. Léia chora preocupada com Tobias e é consolada por Samara. Marek questiona Sandor ao ouvi-lo dizer que a luta entre os gladiadores é uma perda de tempo. Samara fala sobre a vontade de Aruna em conhecer a mãe verdadeira. Léia se mostra incomodada com o assunto. Josué e os outros guerreiros hebreus chegam para ajudar no combate contra os cananeus. Rune salva a vida de Elidade. Sama conversa com Ruth e diz que pode estar grávida novamente. Gael vê uma enorme sombra do lado de fora da tenda e se apavora. Ele fica aliviado ao encontrar Lila. Sandor continua criticando o hábito do rei Marek de incentivar confrontos sangrentos por puro prazer. Kalesi admira a coragem do filho de Tibar. Sama disfarça e não revela o segredo a Boã. Acã tenta fugir do confronto mas dá de cara com Tibar. Eles lutam e Acã pede para escapar do confronto. Tibar decide deixar seu informante fugir. Zaqueu observa e estranha a fuga de Acã. Em conversa com Darda, Chaia diz que Tobias lhe disse algo que não gostaria de ter ouvido. Para impressionar Sandor, Marek manda Zuma executar seu oponente. Tibar começa a lutar com Josué. Chaia se abre com Darda e fala sobre a conversa com Tobias. Sandor prefere não contrariar Marek e pede para se retirar da sala do trono. Kadmo consegue prender Uzi. Kalesi pede para chamar Sandor em seu quarto e o alerta para o temperamento perigoso do rei Marek. Sem alternativa, Zaqueu deixa de ajudar Tobias para salvar a vida de Salmon durante o combate contra os cananeus. O filho de Quemuel acaba sendo detido pelos inimigos e grita culpando o arqueiro. Tobias é capturado pelos cananeus. Kadmo avisa a Tibar que é melhor voltar, pois já capturaram dois hebreus. O comandante se recusa a abandonar a luta contra Josué. Kadmo é atingido por uma flechada no braço. Eles avistam o Soldado Mascarado e decidem recuar. Calebe dá um golpe fatal em um cananeu. Josué se culpa pela captura de Tobias e Uzi. Ele percebe um barulho vindo da mata e se depara com o Soldado Mascarado. Tibar e os outros soldados seguem puxando Uzi e Tobias amarrados aos cavalos. Josué tenta descobrir a identidade do Soldado Mascarado, mas o guerreiro misterioso se afasta. Quemuel se desespera ao saber que Tobias foi capturado. Sandor se recusa a permanecer no quarto com Kalesi. A rainha manda Tupak seguir o rapaz. Tibar, Kadmo e os outros oficiais seguem em direção à Jericó carregando Tobias e Uzi. O filho de Quemuel tenta fugir e Tibar o persegue. Tupak flagra Sandor conversando com Raabe. Kalesi descobre que Sandor se encontrou com uma mulher e pede para Tupak continuar vigiando o rapaz. Tibar alcança Tobias e o amarra em seu cavalo. O comandante começa a puxa-lo, arrastando seu corpo pela terra. Sandor vai até a estalagem de Farduk. Prestes a se apresentar no salão, Raabe fica tensa ao ver o rapaz. Tibar entrega Tobias ao rei Marek, que fica satisfeito. Sandor descobre que Raabe é uma prostituta e deixa a estalagem decepcionado. Marek pede para ver o hebreu capturado. Tobias aparece com a metade do rosto totalmente desfigurada por ter sido arrastado.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

