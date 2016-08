Chapadão do Sul conquista título na IV Copa Saboraki de Futsal 2016 em Cassilândia

Mais de 80 crianças da Escolinha de Futsal da Secretaria de Cultura e Esportes de Chapadão do Sul participaram de uma das competições mais importantes do futsal regional, a Copa Saboraki, disputada na vizinha cidade de Cassilândia.

Em 2016, aconteceu a 4ª edição do campeonato e Chapadão do Sul mais uma vez fez bonito e levantou o troféu na categoria para jogadores nascidos em 2006/07.

As fases finais aconteceram no último final de semana no Ginásio de Esportes de Cassilândia, e na decisão, no domingo, Chapadão do Sul ficou com o primeiro lugar ao vencer o time de Caçu, Goiás, pelo placar de 04 a 02.

Além da categoria 06/07, a cidade participou em outras 3 categorias: para jogadores nascidos em 2002/03, nascidos em 2004/05 e nascidos em 2000/01.

A categoria 02/03 também obteve uma boa colocação chegando até as semifinais quando saiu de quadra derrotada pelo CTC Cassilândia por 05 a 07. A equipe 04/05 chegou até as quartas de final e a equipe 2000/01 acabou eliminada nas primeiras fases.

Durante a disputa dos jogos, as crianças foram acompanhadas pelos pais, pelo Coordenador Milton e o Estagiário Mariozam.

Assecom PMCS

