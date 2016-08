Após morte de criança no MT, vigilância do MS fiscaliza lote de achocolatado

As vigilâncias sanitárias municipais de Mato Grosso do Sul receberam nesta segunda-feira (29) comunicado para que sejam realizadas fiscalizações no lote 21:18 do achocolatado Itambezinho, após a morte de uma criança após consumir o produto.

O caso aconteceu em Cuiabá (MT), na quinta-feira (25), e a criança de dois anos morreu horas após beber o achocolato. Outras pessoas na residências também passaram mal após o consumo.

A situação chamou a atenção em todo o país e está sendo investigada também pela Polícia Civil cuiabana, podendo também apenas o frasco consumido pela família ter sido intoxicado.

Ainda assim, a vigilância deve fazer trabalho preventivo, já que mais pessoas passaram mal na casa onde ocorreu óbito da criança de dois anos. A interdição cautelar do produto foi publicada no DOU (Diário Oficial da União de hoje (29).

O texto da resolução que permite tal ação e que cada vigilância municipal adote as medidas que acharem cabíveis para interditar estes lotes, caso encontrados no comércio local. A investigação sobre o caso deve durar 90 dias, prazo da interdição, que é tida como uma rotina nestes casos.

Comentários