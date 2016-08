Quadro de vagas abertas para empresa em Chapadão do Sul

A empresa IACO Agrícola divulgou essa semana novo quadro de vagas para profissionais de Chapadão do Sul e toda a região.

Essa semana são ofertadas 09 vagas para diversos cargos.

Veja abaixo:

———————– AGRÍCOLA ———————

Torneiro Mecânico (01 vaga)

• Ensino Médio Completo

• CNH “AB”

• Com Experiência na Função

Mecânico de: Tratores (01 vaga)

Implementos (01 vaga)

Caminhões (01 vaga)

• Ensino Fundamental Completo

• CNH “AB”

• Com Experiência na Função

Soldador (01 vaga)

• Ensino Fundamental Completo

• CNH “AB”

• Com Experiência na Função

—————————-INDÚSTRIA—————————-

Técnico em Segurança do Trabalho (01 vaga)

• Curso técnico em Segurança do Trabalho concluído com registro no MTE

• Disponibilidade para rodízio de turno

• CNH “AB”

• Sexo masculino

• Com Experiência na Função

Técnico em Eletrotécnica (01 vaga)

• Formação em Eletrotécnica

• Com Experiência na Função

Operador de Máquinas Pesadas – Pá Carregadeira (01 vaga)

• Ensino Médio Completo

• CNH “AD”

• Com Experiência na Função

Operador de Processo – Caldeira (01 vaga)

• Ensino Fundamental Completo

• Com Experiência na Função

As entrevistas são realizadas de segunda à quinta-feira, no período matutino, das 06 às 10 horas.

Interessados devem enviar o currículo para o endereço de email: roberta.takahara@iaco.ind.br.

Mais informações: Tel: (67) 3562.5700 – Ramal 5870.

