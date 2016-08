Pai matou o filho para defender esposa de revolta por sumiço de pen drive

O sumiço de um pen drive foi a causa da briga de uma família que teve final trágico ontem pela manhã, no Pantanal da Nhecolândia, em Corumbá. Para defender a esposa da fúria do filho de 32 anos, o pai de 59 anos, matou o rapaz com uma facada e também ficou ferido.

Toda a família vive em uma fazenda e de acordo com o registro policial, Anderson questionou a mãe, bastante irritado, sobre o sumiço do pen drive. Por não encontrar o objeto e acreditar que algum funcionário da fazenda tivesse furtado, o rapaz queria que a mãe ligasse para funcionário responsável por contratação dos trabalhadores para questioná-lo.

A mãe se negou a fazer a ligação por ser domingo pela manhã e pediu para que o filho não perturbasse o pai com o assunto. Anderson se revoltou com a recomendação da mãe e em ataque de fúria pegou uma faca e correu em direção da mulher. A mãe conseguiu gritar por socorro e fugir. O pai de Anderson tentou defender a esposa e começou a lutar com o filho.

O pai, que tem problema em uma das pernas, acabou derrubado por Anderson que desferiu uma facada na barriga do pai. O ferimento foi tão grave que as vísceras do pai ficaram expostas.

A mãe entrou na briga e conseguiu desarmar filho, que também caiu no chão. Nesse momento, o pai usou a faca para ferir a perna do filho e só assim Anderson cessou as agressões.

Pessoas que estavam na fazenda pediram socorro e o dono da propriedade enviou dois aviões para que pai e filho fossem transportados. Quando as aeronaves chegaram, Anderson já estava morto.

O pai foi socorrido e encaminhado para unidade de saúde de Corumbá. Até ontem no fim da noite, o estado de saúde dele era grave. O caso foi registrado como homicídio simples e a Polícia Civil da cidade indicou o filho como autor do crime. O pai, que desferiu a facada para defender a esposa, é apontado como vítima.

