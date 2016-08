Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Com otimismo e entusiasmo conseguirá resultados surpreendentes. Boas chances se evidenciarão no trabalho favorecendo os planos que tem em mente. Confie nos seus familiares, pois eles só lhe darão contentamento. Dia positivo que o beneficiará muito e de modo decisivo.

TOURO – A influência do dia promete a você lucros em negócios e em empreendimentos ousados. Mas, só favorece as relações sentimentais com pessoas de fora do seu círculo social. Dia neutro no qual deverá esforçar-se para conseguir o que pretende. Terá o favor de autoridades.

GÊMEOS – Nestes dias em que os planetas estão favoráveis para você em relação ao dinheiro, maiores serão as possibilidades de se realizar materialmente, através dos negócios e pelo esforço no trabalho. Aproveite. Não dê crédito a rumores e boatos que possam surgir.

CÂNCER – Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e assuntos sentimentais. Pessoas bem relacionadas, procurarão favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria sob-bons auspícios. Momento positivo para mudanças.

LEÃO – Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No terreno amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito técnico, intelectual, artístico e científico. Melhora na saúde. Influências benéficas atingirão você neste dia.

VIRGEM – Tudo o que disser respeito ao interesse pessoal e romântico, estará sob a influência benéfica da atual fase da lua. Mantenha-se na mira do desenrolar dos acontecimentos e espere sucesso. Receberá surpresas agradáveis e ouvirá boas notícias.

LIBRA – O excesso de desconfiança, quanto o excesso de confiança, podem ser prejudiciais. Saiba que, no íntimo, todos querem ser bons em alguma coisa. Alguém do seu conhecimento, procurará ajudá-lo de alguma maneira. O setor financeiro ocupará seus pensamentos.

ESCORPIÃO – Todos os esforços que tem empreendimento no sentido de elevar-se e prosperar socialmente se farão sentir com maior força neste dia. Analise e verá quanto progrediu e prosperou. Seja mentalmente independente.

SAGITÁRIO – Nem tudo saíra conforme seus planos, mas não se aborreça, pois tudo, dentro em breve, mudará para melhor para você. Continue sendo cauteloso com seu dinheiro, com sua saúde e com a sua moral. A posição da lua é ótima para compra e venda de propriedades.

CAPRICÓRNIO – Mantenha-se calmo e tranquilo ao invés de ficar nervoso e inquieto por qualquer coisa que possa não lhe agradar. Saiba que está vivendo uma fase bastante positiva. Una-se aqueles que poderão tornar este dia alegre e feliz. Seja prudente com assuntos de dinheiro.

AQUÁRIO – Sua atividade zodiacal estará sumamente favorecida no que diz respeito ao seu interesse pessoal. Terá ideias brilhantes. Propício ao amor e a saúde. Muita coisa melhorará consideravelmente no que diz respeito às finanças. Fluxo neutro para o romance.

PEIXES – Será muito bem sucedido nas próximas horas. O dia vai favorecê-lo em trabalho de toda ordem. Cuidado com o amor à primeira vista. Confie em si e fará associações que trarão bons resultados. A influência astral, para aventuras e especulações deve ser razoável. Amor e paixão, favoráveis.

