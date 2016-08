Em MS, apenas a prefeitura de Cassilândia passa em ‘teste de eficiência’, mostra estudo

Entre 77 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, apenas um, Cassilândia, alcançou média que o classifica como município “eficiente” no uso dos recursos disponíveis para as áreas básicas de saúde, educação e saneamento.

É o que revela pesquisa inédita no Brasil, chamada de REM-F (Ranking de Eficiência dos Municípios), divulgada neste domingo (28) pelo jornal Folha de São Paulo, que preparou o estudo em parceria com o Datafolha, um dos mais renomados institutos de pesquisa do país.

O levantamento, que mostra quais as prefeituras que entregam mais serviços básicos à população usando menor volume de recursos financeiros, mediu o índice de eficiência por meio de um numeral que variou de 0 a 1 – e assim definiu: quanto mais perto de 1, foram ranqueados os municípios com maior “eficiência” no alcance de metas básicas; quanto menos de 0,50, as cidades foram tidas como “ineficiente”.

A pesquisa classificou ainda as cidades com “alguma eficiência” e com “pouca eficiência”.

BEM ABAIXO

De acordo do Ranking de Eficiência dos Municípios, 24% das prefeituras de cidades brasileiras superaram a contagem de 0,50%, daí foram tidas como eficientes. O estudo foi apurado em 5.281 municípios, o equivalente a 95% da totalidade de 5.569.

O ranking levou em conta dados de 77 cidades de MS – ficaram de fora apenas as cidades de Selvíria e Paraíso das Águas. Para se ter ideia do quanto o estado ficou longe do ideal, basta aplicar um percentual acerca da “eficiência” alcançada pelos municípios daqui.

Como só Cassilândia obteve essa contagem, pode-se dizer que enquanto no ranking nacional da eficiência 24% das prefeituras do país atingiram a meta, em MS apenas 1,2% adquiriram a pontuação.

PRIMEIRO LUGAR

Cassilândia, 432 distante de Campo Grande, parte leste do Estado, único município sul-mato-grossense relacionado no ranking dos eficientes é, entre os 5.281 pesquisados no país, o 1.247º colocado, com a nota 0,502 – avaliação varia de 0 a 1.

O município de Cassilândia ficou entre os “eficientes”, segundo estudo, por ter aplicado e acima da média nacional seus recursos nas áreas de educação, saneamento e saúde.

ALGUMA EFICIÊNCIA

Depois de Cassilândia, cuja população beira a casa dos 22 mil habitantes, 18 das 77 cidades pesquisadas em MS foram ranqueadas como municípios com “alguma eficiência”, Anastácio e Fátima do Sul, entre as quais.

A capital Campo Grande, que aparece na 1.869ª colocação, obteve a nota 0,480.

De acordo com estudo que mostra a eficiência dos municípios, em 2013, a receita da prefeitura de Campo Grande foi de R$ 2,4 bilhões, média de R$ 2.960 por habitante.

O estudo indica que desse montante, 22% foram gastos com a educação (enquanto a média nacional foi de 32%); 36% na saúde (média nacional 24%) e 2% com o legislativo, com os vereadores (nacional 4%), no caso.

O ranking da Folha e Datafolha indica também que entre os anos de 2004 e 2014, período de uma década, a prefeitura de Campo Grande aumentou seu efetivo em 67%. Em 2014, por exemplo, o município empregado 17.932 servidores, média 2,1 servidores para cada 100 mil habitantes.

POUCA EFICIÊNCIA

O estudo aponta ainda que em MS 25 municípios obtiveram pontuações que os classificam como de “pequena eficiência”. Aparecem nesta relação cidades como Taquarussu, Três Lagoas, Maracaju, Antônio João, Deodápolis, Costa Rica, Nova Andradina, Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, Rio Verde de Mato Grosso, Pedro Gomes, Sonora, Bonito, Bodoquena, Coxim, Camapuã, Jardim, Itaquiraí, Douradina, Sete Quedas, Bela Vista, Caracol, Itaporã, Nova Alvorada e Mundo Novo.

INEFICIENTES

Entre os 77 municípios pesquisados, 33 prefeituras de MS foram tidas pelo estudo como “ineficientes”. Entraram nesta lista as cidades de Aparecida do Taboado, Iguatemi, Corumbá, Eldorado, Terenos, Guia Lopes da Laguna, Dourados, Anaurilândia, Jaraguari, Nioaque, Amambai, Inocência,. Rochedo, Juti, Ponta Porã, Corguinho, Paranhos, Água Clara, Aral Moreira, Ribas do Rio Pardo, Alcinópolis, Jateí, Novo Horizonte do Sul, Bandeirantes, Santa Rita do Pardo, Caarapó, Porto Murtinho, Figueirão, Laguna Caarapã, Tacuru, Japorã, Miranda e Coronel Sapucaia.

PONTUAÇÃO

Relação de municípios de Mato Grosso do Sul por população, em ordem decrescente, baseada na estimativa do IBGE de 2015. Ao lado do número de habitantes, a posição que as prefeituras de MS alcançaram no Ranking de Eficiência dos Municípios, pesquisa preparada pela Folha do São Paulo em parceria com o instituto DataFolha.

Mais de 200.000 habitantes

1 Campo Grande 853 622 – 1.869º

2 Dourados 212 870 – 4.209º

Mais de 100.000 habitantes

3 Três Lagoas 113 619 – 2.219º

4 Corumbá 108 656 – 4.090º

Mais de 40.000 habitantes

5 Ponta Porã 86 717 – 4.635º

6 Naviraí 51 535 – 2.554º

7 Sidrolândia 51 355 – 3.268º

8 Nova Andradina 50 893 – 3.176º

9 Aquidauana 47 162 – 2.320º

10 Maracaju 43 078 – 2.923º

11 Paranaíba 41 495 – 2.035º

Menos de 40 mil habitantes

12 Amambai 37 590 – 4.517º

13 Rio Brilhante 34 776 – 2.455º

14 Coxim 33 139 – 3.516º

15 Caarapó 28 437 – 4.977º

16 Miranda 27 104 – 5.074º

17 Jardim 25 473 – 3.646º

18 São Gabriel do Oeste 24 982 – 2.300º

19 Anastácio 24 748 – 1.354º

20 Aparecida do Taboado 24 414 – 4.013º

21 Bela Vista 24 113 – 3.732º

22 Ribas do Rio Pardo 23 167 – 4.697º

23 Ivinhema 22 928 – 2.600º

24 Itaporã 22 896 – 3.807º

25 Chapadão do Sul 22 620 – 2.211º

26 Ladário 21 860 – 2.143º

27 Bataguassu 21 775 – 2.261º

28 Cassilândia 21 622 – 1.247º

29 Bonito 21 047 – 3.419º

30 Itaquiraí 20 162 – 3.659º

Mais de 10.000 habitantes

31 Terenos 19 914 – 4.137º

32 Nova Alvorada do Sul 19 656 – 3.855º

33 Costa Rica 19 508 – 3.136º

34 Rio Verde de Mato Grosso 19 462 – 3.368º

35 Fátima do Sul 19 220 – 1.706º

36 Mundo Novo 17 884 – 3.965º

37 Sonora 17 483 – 3.397º

38 Porto Murtinho 16 514 – 4.979º

39 Iguatemi 15 637 – 4.052º

40 Coronel Sapucaia 14 815 – 5.115º

41 Água Clara 14 474 – 4.684º

42 Nioaque 14 233 – 4.293º

43 Camapuã 13 731 – 3.535º

44 Paranhos 13 494 – 4.661º

45 Deodápolis 12 650 – 3.068º

46 Eldorado 12 128 – 4.095º

47 Brasilândia 11 903 – 2.563º

48 Aral Moreira 11 399 – 4.696º

49 Batayporã 11 208 – 2.431º

50 Tacuru 11 035 – 5.032º

51 Dois Irmãos do Buriti 10 965 – 3.192º

52 Sete Quedas 10 832 – 3.720º

53 Angélica 10 149 – 2.256º

54 Guia Lopes da Laguna 10 136 – 4.203º

Menos de 10.000 habitantes

55 Glória de Dourados 9 992 – 2.412º

56 Anaurilândia 8 844 – 1.354º

57 Antônio João 8 679 – 2.925º

58 Japorã 8 567 – 5.068º

59 Bodoquena 7 898 – 3.509º

60 Pedro Gomes 7 794 – 3.382º

61 Inocência 7 664 – 4.567º

62 Santa Rita do Pardo 7 633 – 4.946º

63 Laguna Carapã 7 017 – 5.022º

64 Jaraguari 6 860 – 4.292º

65 Bandeirantes 6 771 – 4.916º

66 Selvíria 6 455 – (não pesquisado)

67 Juti 6 399 – 4.617º

68 Vicentina 6 027 – 2.510º

69 Caracol 5 838 – 3.781º

70 Douradina 5 723 – 3.670º

71 Corguinho 5 513 – 4.649º

72 Rochedo 5 252 – 4.614º

73 Paraíso das Águas 5 150 (não pesquisado)

74 Alcinópolis 5 038 – 4.789º

75 Rio Negro 4 910 – 2.137º

76 Novo Horizonte do Sul 4 306 – 4.840º

77 Jateí 4 038 – 4.827º

78 Taquarussu 3 570 – 2.261º

79 Figueirão 3 012 – 4.998º

Midia Max

Comentários