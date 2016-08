Em massa, população prestigia o comício de Rogério e Fernando em Figueirão

O primeiro comício da Coligação Todos Por Figueirão foi marcado pela presença em massa dos eleitores que lotaram a Rua Independência, e ali, demonstraram aprovar os 18 meses de gestão do Rogério Rosalin (PSDB). Na noite deste sábado (27), o candidato foi prestigiado por deputados estaduais, autoridades de toda região Norte de Mato Grosso do Sul e representantes do Governo do Estado. Sob aplausos, Rogério garantiu para os próximos anos a geração de empregos e renda, além de uma saúde e educação de extrema qualidade.

“Agradeço a melhor idade, a quem devemos a história de Figueirão, e com certeza daremos maior atenção. Também quero reconhecer o servidor público, pois sem eles não teríamos realizado e executado os benefícios para nosso município”, destacou Rosalin. “A geração de empregos, a saúde e a educação, serão nossas prioridades nos próximos quatro anos. Nosso relacionamento com empresários e parceiros políticos, comprometidos com nossa cidade, trará novas oportunidades para gerar renda. Na saúde iremos focar em três pontos: a gestão, o atendimento de qualidade e a prevenção, serão os diferenciais. Já na educação iremos investir em um ensino de qualidade e também iremos implantar no mínimo 4 cursos superiores em nosso município, em parceria com IFMS”, garantiu o candidato.

Os deputados estaduais Onevam de Matos, Júnior Mochi e Beto Pereira, fizeram coro ao vídeo do parlamentar Felipe Orro, junto ao representante do Governador e chefe da Casa Civil, Sérgio de Paula e ao representante da Secretaria de Produção do Estado, Enelvo Felini. Por meio do deputado Mochi, os senadores Simone Tebet e Waldemir Moka, também encaminharam mensagens de apoio à gestão e à eleição de Rogério Rosalin e Fernando Martins.

Autoridades de Costa Rica, Camapuã e Alcinópolis subiram ao palanque e ressaltaram a necessidade de uma união entre os gestores do Norte de MS, em busca de melhorias para o avanço econômico e social da região.

Em seu discurso Rosalin destacou duas características que considera indispensáveis para um líder: humildade e gratidão. “É necessário ter humildade e reconhecer erros, e quando necessário dar um passo para trás, para acertar na sequência. Com a gratidão, reconheço a todos que contribuem para o bem coletivo”, ressalta. “Reconheço também erros que cometi nos primeiros meses de gestão, mas se colocarmos na balança, os acertos foram maiores”, sinalizou Rosalin, sob aplausos dos eleitores.

Sempre ao lado do candidato a vice-prefeito, Fernando Martins, Rogério recebeu dos deputados estaduais adjetivos para sua gestão ligados à maturidade, comprometimento, modernidade, empreendedorismo e credibilidade.

Referindo-se ao desenvolvimento local, Beto Pereira, reforçou o andamento dos trâmites para a pavimentação da MS-223, que liga Figueirão a Costa Rica. “Essa obra também foi solicitação do Rogério, e o nosso companheirismo pessoal e político, agilizou os processos na comissão, responsável pelo Fundersul, de onde serão originados os recursos para a obra.

O próximo grande comício está agendado para a última semana do mês de setembro, com mais autoridades e, segundo a organização, com estimativa de maior volume de eleitores, que apoiam Rogério Rosalin.

