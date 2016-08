Candidato a vereador registra BO por difamação e preconceito

Na semana que passou uma notícia de preconceito e difamação contra um candidato a vereador de Chapadão do Sul ocupou espaço em redes sociais e meio de comunicação local e do estado. O fato gerou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul, pois o candidato, sentindo-se ofendido registrou o caso como difamação e preconceito.

O fato gerador foi a confusão que uma pessoa fez, ao presenciar um ato, o interpretou de forma equivocada e depois comentou em redes sociais.

Ocorre que o candidato de Chapadão do Sul, Horst Milbratz, conhecido como Alemão das Telas, adotou como símbolo de sua campanha, uma mão recortada em papel e ainda, levanta a mão aberta ao saldar as pessoas, induzindo-as a sempre lembrar de seu nome de campanha, ale-mão.

A pessoa presente em uma das reuniões de organização de campanha, realizada pela coligação, com candidatos a vereador, presenciou o ato de Alemão. Dias depois, comentou em rede social que aquilo era alusão ao nazismo, o que causou grande constrangimento, sentimento de preconceito e difamação em Alemão.

A esposa de Alemão tomou partido em defesa do marido e publicou resposta que comoveu a quem leu. Ela lembrou que Alemão é uma pessoa digna, homem e pai exemplar, cristão e que jamais cometeria um ato que prejudicasse algum ser humano. E ainda, lembrou que é negra e tem orgulho do marido que tem. Por coincidência ou não, Horst Milbratz é descendente de alemães e filiado ao Democratas de Chapadão do Sul.

Procurado pela reportagem do jovemsulnews, para falar sobre o assunto, Alemão disse que é um democrata convicto, a sociedade sabe de seu trabalho humanitário junto à população de Chapadão do Sul, sem preconceito a ninguém ou por algum interesse particular. “Sou um democrata e acima de tudo, um cristão e só quero o bem do meu próximo”, concluiu Alemão.

O caso agora deverá ser apurado pela Delegacia de Polícia e provavelmente chegará à justiça de Mato Grosso do Sul.

Fonte: Jovemsulnews

Comentários