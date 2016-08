Pista do Aeroporto de Chapadão do Sul continua sem iluminação: Avião das cantoras teve que pousar em Jatai

Dupla Sertaneja fez duras criticas a atual administração Municipal

Mais uma vez o nome de nossa cidade fica manchado pela inércia do atual prefeito, em relação a pista de pouso e decolagem do aeródromo municipal Júlio Alves Martins, que continua sem a iluminação.

Neste sábado, o avião que trazia a dupla Maiara e Maraisa, para uma apresentação na cidade, não pode aterrissar na pista pela falta da Iluminação de balizamento da pista.

O show que era para ter início as 23horas, acabou ocorrendo por volta das 03hs00 da madrugada, tendo em vista que o avião, teve que pousar na cidade de Jatai- cerca de 250 km de Chapadão do Sul e a dupla, fazer todo o trajeto em carro particular.

Durante o show, a dupla fez duras críticas à administração municipal, alegando a falta de responsabilidade administrativa, que prejudicou mais de 3 mil pessoas que estavam à espera do show, onde alguns chegaram a ir embora.

A pouco tempo atrás, um avião UTI, que veio pegar um criança em estado grave, após ser atropelada acidentalmente pelo próprio Pai, na cidade de Costa Rica, somente conseguiu pousar, após vários veículos, a polícia e bombeiros balizarem a pista com faróis de carro.

Onde estão as lâmpadas? Pregão foi feito pelo setor de licitação

Assim que os boatos se espalharam pela cidade, uma funcionária pública que trabalha na prefeitura, no setor de licitação, postou nas redes sociais, que ela, fez o Pregão para aquisição da lâmpadas e demais matérias, para solucionar o problema.

Agora fica a pergunta, onde estão essas lâmpadas, cadê os materiais? Será que o gato comeu e ninguém viu?

É bastante cômico, mas essa é a realidade de uma cidade, que caiu no abismo, devido a uma péssima qualidade administrativa do prefeito.

Comentários