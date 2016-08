Nota de esclarecimento sobre decisão judicial

A Coligação Trabalho e Honestidade por Chapadão do Sul, dos candidato a Prefeito, Walter Schlatter e a Vice-prefeito Bocalan vem a público esclarecer e solicita aos meios de comunicação a divulgação.

Esclarece a coligação que respeita a decisão do Meritíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 48ª Zona Eleitoral de Chapadão do Sul, mas reserva-se ao seu direito constitucional de recorrer em instância superior Tribunal Regional Eleitoral TER/MS, por ainda acreditar e estar convicta da tese de que o candidato a prefeito pela Coligação Confiança e Trabalho por Chapadão não está apto a concorrer ao cargo, por ser juridicamente inelegível nos termos da lei, tanto que Ministério Público Eleitoral teve o mesmo entendimento pois também impugnou a referida candidatura.

Aos órgãos de comunicação, que igualmente são merecedores de igual respeito, a Coligação vem solicitar que publique esta nota de esclarecimento, principalmente aqueles que não ouviram ou não publicaram a notícia ouvindo as duas partes, premissa fundamental quando se exerce uma imprensa imparcial, como deve ser.

Chapadão do Sul (MS). 28 de agosto de 2016.

Assessoria Coligação Trabalho e Honestidade por Chapadão do Sul.

Nota da Redação: S e o autor da matéria cima refere se ao nosso site, esclareceremos que somente iremos publicar matérias da campanha eleitoral, enviada via e-mail, com nome do responsável.

Todas as matérias, enviadas pela assessoria dos candidatos e que foram recebidas pela nossa redação, formam publicadas, como pode ser lidas através do link de notícias “Chapadão do Sul”.

Esclarecemos ainda, que nossa redação entrou em contato com a esposa do candidato Walter Schlatter, colocamos o nosso site a disposição da coligação para publicações das matérias de sua assessoria.

A matéria do correio do estado, na qual deve estar se referindo, NÃO publicamos, por perceber na mesma a clara evidência de prejudicar o candidato adversário e essa não é a nossa linha editorial.

As matérias de campanha somente serão publicadas, assinadas pela assessoria dos candidatos e que tenha cunho político de mostrar as metas, os trabalhos da campanha dos candidatos. As matérias que tem tendências para denegrir, prejudicar, um ou outro não serão publicadas.

