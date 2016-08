Durante show, pessoas caem no golpe dos falsos flanelinhas

A. T., 47 anos, e R. C. J., 38 anos, são suspeitos de praticarem o crime de estelionato na noite de sábado (27) em Chapadão do Sul (MS). Dentre as vítimas, estão V. F. de S. C., 18 anos, e E. Q. de S., 31 anos.

Conforme boletim de ocorrência, a Polícia efetuava patrulhamento pelas imediações de um show que estava ocorrendo no município, quando avistamos três indivíduos efetuando fuga dos seguranças do evento, sendo que um deles ao visualizar a viatura entrou no matagal, enquanto os dois suspeitos acima aceleraram os passos tendo sido interceptados pela equipe antes de fugirem.

Em conversa com os seguranças, foi informado que os suspeitos estavam efetuando cobrança irregular de estacionamento em área pública sendo que logo após as vítimas efetuarem o pagamento e adentrar no recinto de festas, eles não cuidavam dos veículos que se comprometiam.

Em conversa, eles negaram o envolvimento nessa prática ilícita, entretanto foram nitidamente reconhecidos pelas vítimas e testemunhas, alegando ser cambistas, que vendem a “sobra” de ingressos.

Porém, nenhum dos autores foi pego portando qualquer espécie de ingresso bem como o dinheiro apreendido com os suspeitos condizia com os relatos das vítimas as quais alegaram pagar em notas de dez e de vinte reais.

Como forma de ludibriar as vítimas, eles recebiam o dinheiro e entregavam um pedaço de papel como comprovante de pagamento, sendo que não havia nada escrito no papel.

Na delegacia, eles confirmaram que estariam cobrando uma taxa para cuidar dos veículos estacionados pois a noite estava fraca para venda de ingressos.

Os suspeitos alegaram ter se deslocado de Campo Grande/MS até esta cidade com a finalidade de laborarem neste show e que são acostumados a fazer isso em outras cidades, pois lá a polícia deixa eles trabalharem.

Ressalta-se que não foi possível devolver os dinheiros às vítimas, pois a maior parte do dinheiro foi levada pelo autor que fugiu pelo matagal, tampouco foi possível qualificar todas, tendo em vista que a maioria era de cidades vizinhas, porém aproximadamente umas 10 pessoas caíram no golpe dos falsos flanelinhas.

As informações são da Polícia Civil de Chapadão do Sul.

