Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Possibilidades enormes de êxito em quase tudo que estiver relacionado com assunto sigiloso ou particular. Não revele a ninguém seus segredos ou pagará um alto preço por isso. Novos conhecimentos e alegrias estão em perspectiva. Este é um bom período do ano para você.

TOURO – Fase propícia com oportunidades de aprimoramento pessoal, mental e espiritual. Evite assumir compromissos. Momento benéfico para as amizades. Não faça concessão ao pessimismo ou ideias negativas.

GÊMEOS – Notícias um pouco imprevistas poderão vir hoje. Tome cuidado também com os inimigos ocultos e opositores, pois estes estarão prontos a prejudicá-lo em algum sentido Alguma prudência é bastante aconselhável, uma vez que afastará a possibilidade de você se perder em pequenos negócios.

CÂNCER – Algumas perturbações passageiras com os filhos estão previstas hoje. Haja com calma e autoconfiança, que tudo tende a dar certo. Melhora da saúde e das chances gerais. Você provavelmente viverá momentos maravilhosos e inesquecíveis no setor amoroso.

LEÃO – Lucros em negócios relacionados com a terra e propriedades de modo geral. Os transportes também estão favorecidos, bem como viagens por via aérea. As dificuldades serão solucionadas com certa facilidade. Evite aborrecer-se por pequenas coisas. Seja otimista.

VIRGEM – Dia em que poderá solicitar a colaboração de amigos e parentes para resolver mais facilmente algum problema sério que tiver. Muito bom para tratar da documentação de seu casamento e de associações. No amor, haja com sinceridade. A saúde está favorecida.

LIBRA – Fluxo astral dos mais propícios a todos os seus interesses materiais e profissionais. Esforce-se o mais que puder, que conseguirá realizar todos os seus anseios e desejos. Ótimo para um aprendizado qualquer. Conte consigo mesmo.

ESCORPIÃO – Pessoas nascidas sob este signo, terão possibilidades de sucesso de algum modo. As influências dos luminares lua e sol prometem êxito. Boa indicação para a vida sentimental a partir de amanhã. Viverá uma boa fase astral no próximo período.

SAGITÁRIO – As ações corretivas, discussões demoradas, demandas e toda e qualquer questão ligadas aos seus direitos, devem ser tratadas com cautela e coragem. Evite fazer inimigos ainda que isto lhe custe algumas concessões. Este é um dos momentos mais negativos para assumir compromissos.

CAPRICÓRNIO – Dia dos mais propícios para investigações, pesquisas, química, medicina e tudo que está relacionado com ocultismo. Todavia, terá aborrecimentos, proporcionados pelos familiares. Cuide da saúde. Não assine papéis que possam comprometê-lo. Conte com os amigos.

AQUÁRIO – Dia dos mais favoráveis, indicando melhorias no setor profissional e social. Ótimos negócios e espetacular estado de saúde. Êxito com o ocultismo. Procure compreender melhor os familiares e a pessoa amada.

PEIXES – Uma visita inesperada poderá modificar os seus planos. Boa influência aos seus interesses econômicos e também no que se refere ao trabalho e a vida sentimental e amorosa. Excelente intuição e mente voltada somente para o bem, é o que lhe pressagia o fluxo astral

