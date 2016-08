Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

ÊTA MUNDO BOM

Reprise do último Capitulo.

HAJA CORAÇÃO

Shirlei recebe um presente de Adônis. O helicóptero alugado por Beto encontra Apolo.

Apolo fica sem entender a hostilidade com que as pessoas da vila o recebem. Tancinha deixa claro para Beto que ainda ama Apolo. Tancinha e Beto passeiam de helicóptero pelo Rio. Rebeca diz que não vai mais ficar com Aparício. Felipe pede o endereço de Shirlei para Cris.

VELHO CHICO

Luzia se lamenta para Miguel. Santo conforta Olívia. Queiroz conta para Afrânio sobre a volta de Santo. Tereza afirma a Iolanda que vai se separar de Carlos. Martim estranha a devoção que Cícero tem por Afrânio. Tereza se despede do pai. Chico Criatura se recusa a falar para Queiroz o que sabe sobre o atentado contra Santo. Santo presta depoimento ao delegado. Beatriz decide fazer um abaixo-assinado contra o projeto dos vereadores. Martim desconfia de Carlos. Carlos convoca uma reunião com seus aliados em Brasília

JUSTIÇA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELAS DO SBT

MAR DE AMOR

Não há exibição de capítulos nos sábados.

ABISMO DE PAIXÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

A GATA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

MEU CORAÇÃO É TEU

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CUMPLICES DE UM RESGATE

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELA DA BAND

SILA

Umu encontra Esma na empresa de Sila. Abay aconselha Boran a conversar com Sila, mas ela recusa qualquer aproximação e vai dormir em outro quarto. Zeinep finalmente conhece a história de Zeliha, a mulher que está acolhendo. Dilaver convida a advogada da empresa para sair.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Não há exibição de capítulos nos sábados.

A TERRA PROMETIDA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

