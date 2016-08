“Volto cheio de vontade para fazer um trabalho ainda melhor para Chapadão“, afirma João Carlos

No seu primeiro programa de rádio, na propaganda eleitoral, João Carlos Krug, da coligação Confiança e Trabalho por Chapadão, destacou sua satisfação por ter administrado a prefeitura durante seis anos. “Foi uma das maiores alegrias da minha vida. Volto cheio de vontade para fazer um trabalho ainda melhor. Esse dia 26 de agosto marca o início da nossa conversa aqui pelo rádio e também é o dia que completa 47 anos da chegada da minha família a Chapadão“, lembrou.

Ele destacou sua relação com a população e com a história do município. “Não imagino minha vida em outro lugar. É muito forte o afeto que a gente cria com o lugar da gente, onde vivem as pessoas que tem significado na nossa vida. O meu sentimento é de muita gratidão. Gratidão pelo que já realizamos e pela oportunidade de fazer muito mais“, afirma.

Ele afirmou que sua campanha não vai ser de ataques aos adversários, que vai falar de propostas, de soluções, de ideias para melhorar a vida em Chapadão. “Se temos a alegria do trabalho já realizado, temos também muito entusiasmo com o que vem pela frente. Vamos trabalhar juntos e Chapadão vai avançar“, garante.

O programa eleitoral também destacou a atuação do vice, o médico João Buzoli, que chegou em Chapadão com a família em 1991. “Eu gosto de bons desafios. De oportunidades que fazem a gente ser mais útil. Essa cidade hoje é a cidade do meu coração. Meus amigos estão aqui, minha família e tantos pacientes que conheci e a quem agradeço a confiança no meu trabalho. É para contribuir com a nossa cidade e com todas essas pessoas que dão sentido a minha vida que eu aceitei o convite do João Krug de ser vice. Nós vamos trabalhar juntos, uns pelos outros, como deve ser em tudo na vida“, ressaltou.

Ele afirmou que sua experiência como médico será fundamental para auxiliar o trabalho de João Carlos para resolver os problemas na área de saúde. “ Fui o primeiro médico do primeiro posto de saúde de Chapadão, ajudei a trazer o exame do pezinho, o exame preventivo, conheço bem a rede pública de saúde. E quero trabalhar pela saúde integral das pessoas. Tudo influencia a saúde da gente. Acho que o que mais aprendi nesses anos todos na área médica, atendendo pessoas, foi a conhecer pessoas. Gosto de gente. Então, estou feliz com a oportunidade e pronto para trabalhar“.

No programa também foi destacado o depoimento do deputado estadual Felipe Orro. “João Carlos faz parte da história de Chapadão. Já fez muito e vai fazer muito mais. Toda vez que uma cidade se frustra com uma mudança ela corre atrás de um porto seguro. Alguém que tem experiência comprovada. Alguém que já tenha prestado serviços para a cidade. Por isso eu não tenho dúvida que a melhor opção para nossa Chapadão é João Carlos Krug“, ressaltou.

Assessoria do candidato

