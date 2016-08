Trabalhador rural economiza cinco anos e paga revisão de veículo com 1.500 moedas de R$1,00

Nunca o cidadão brasileiro foi tão informando sobre economia como nos últimos tempos, desemprego, juros altos, taxas, desvalorização do real e muitos outros fatores econômicos que fizeram com que as pessoas começassem a refletir sobre seus gastos e passassem a economizar cada vez mais.

O morador da cidade de Itiquira, no Mato Grosso, Arnaldo Alves Correia, de 49 anos, é uma dessas pessoas que poupou durante algum tempo e no momento em que estava precisando, gastou o dinheiro economizado de forma útil. No entanto, o que nos chamou a atenção foi a forma como ele economizou, Alves passou a poupar moedas de R$1,00 durante os últimos cinco anos e na manhã desta quinta-feira (25), procurou a oficina mecânica Renovação Centro Automotivo, em Coxim, para fazer um orçamento de revisão em seu veículo, após o proprietário ter passado o valor, Arnaldo autorizou o serviço e ao passar pelo caixa para pagar, chegou com o montante de R$1.500 em moedas de um real. Apesar do trabalhão que deu pra contar as 1.500 moedas, o proprietário da oficina Celso Figueiredo contou que ficou lisonjeado pelo fato do cliente ter escolhido o seu estabelecimento para fazer o serviço, “não importa a forma de pagamento, o importante é tratar o cliente bem, fazer um bom serviço e deixar o cliente satisfeito sempre, o dinheiro é a consequencia do bom serviço”, destacou o empresário. A nossa reportagem, Arnaldo contou que já havia economizado moedas antes, mas num período de tempo menor, o trabalhador explicou que guarda as economias em um pedaço de bambu, “eu colocava lá R$5,00 em um mês, no outro mês não colocava nada e foi assim que juntei, o segredo é ter paciência”, finalizou Arnaldo.