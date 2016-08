Policia Civil de Chapadão do Sul incinerou mais de 700 kg de drogas

A Policia Civil de Chapadão do Sul, realizou na tarde desta sexta-feira (26) a incineração de mais de 700 kg de drogas, apreendidas no município de Chapadão do Sul e Paraíso das Águas.

A Operação foi acompanhada pelo Delegado Dr. Danilo e o Promotor Dr. Marcos Vinicius, policias militares deram apoio a incineração.

A incineração ocorreu no armazém da EMACS na BR 060 saída para Paraíso das Águas, onde foram destruídos 720,50 Kg de maconha.

Toda a equipe de agentes da polícia civil participou da incineração, que resultou em um prejuízo para os traficantes.

