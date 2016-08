João Carlos assume compromisso com os professores de melhorias no ensino da zona rural

Em reunião com professores que atendem alunos da zona rural, o candidato a prefeito da coligação Confiança e Trabalho por Chapadão, João Carlos Krug (PSDB) garantiu que vai priorizar uma série de ações para melhorar o ensino. “Vamos implantar disciplinas voltadas ao ensino de técnicas agrícolas, qualificando os adolescentes. Assim, eles terão condições de contar com um bom conhecimento para auxiliar suas famílias, envolvendo atividades ligadas a hortifruticultura, agricultura e pecuária“, destacou.

João Carlos também assumiu compromisso com os professores de melhorar as condições de trabalho e a qualidade do ensino, bem como informou que vai ampliar o número de crianças e jovens atendidos na zona rural. “Vamos garantir um ensino de boa qualidade na zona rural. Nossa preocupação é fazer com que com que os jovens continuem auxiliando seus pais nas atividades agropecuárias, aumentando a renda e sustento dessas famílias“, afirmou.

Na área de educação, conforme o Plano de Governo, João Carlos vai implantar escola de período integral, construir e ampliar os centros de educação infantil, vai democratizar os espaços escolas para utilização da comunidade e implantar transporte escolar nos bairros. Ele destacou que vai realizar um plano de valorização e qualificação dos professores e funcionários administrativos. Além disso, fazem parte de suas ações administrativas como prefeito os seguintes compromissos: melhoria da frota de ônibus escolar, merenda com qualidade nutricional, apoio ao PROERD e a garantia da inclusão social dos portadores de deficiência, mediante ações socioeducativas e propiciar a participação social, estimulando a capacidade organizativa num processo de melhoria de vida.

Assessoria da coligação

