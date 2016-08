INSS inicia pagamento do 13° salário hoje; MS terá 287 mil beneficiários

A Previdência Social deposita hoje, a primeira parcela do 13° salário dos beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Em Mato Grosso do Sul, 287 mil pessoas serão contempladas com o abono que vai somar R$ 163 milhões.

Recebem hoje, aqueles que tem remuneração mensal de até um salário-mínimo e possuem cartão com final 1, desconsiderando-se o dígito. Já os segurados que recebem acima do salário-mínimo terão os benefícios creditados a partir do dia 1º de setembro.

O pagamento da folha de agosto e a antecipação do 13º serão depositados até o dia 8 de setembro. A segunda parcela será paga em novembro.

Por lei, tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade.

No caso de auxílio-doença e salário-maternidade, o valor do abono anual será proporcional ao período recebido.