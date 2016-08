Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Período que lhe promete muito êxito material, social e profissional, devido ao bom aspecto astral em seu horóscopo. Para que tudo saia conforme suas pretensões. Haja com otimismo, confiança em si e mais entusiasmo. Feliz resultado em associações.

TOURO – A partir de hoje, você entra em uma das melhores fases para lucrar através de escritos, propaganda e em tudo que está relacionado com a imprensa e com a comunicação. Favorável para mudanças de residência. Evite discussões com rivais e inimigos.

GÊMEOS – As novas amizades que tem feito ultimamente, hoje, se apresentarão de forma agradável e benéfica para você. Por outro lado, você deve dar mais atenção aos familiares, e a pessoa amada. Haverá melhoria no campo amoroso e familiar, se for mais atencioso.

CÂNCER – Boas relações com parentes, vizinhos e amigos, poderão ser esperadas para hoje. Pode solicitar favores e necessitar e colocar em prática novas ideias. Êxito profissional e financeiro. Grandes chances de jogar na loteria e nos sorteios. Dia de muita tranquilidade na vida familiar e profissional.

LEÃO – Com otimismo e entusiasmo, você conseguirá ótimos resultados. Procure evitar os compromissos arriscados. Não trate com pessoas desconhecidas. Os obstáculos tendem a desaparecer diante do período que se inicia. Ótimo prenúncio no amor e família.

VIRGEM – Cuidado com a vida conjugal. Benéfica influência astral para tratar de questões sociais pendentes, para lucrar em negócios iniciados anteriormente e a sua prosperidade profissional. Boa disposição para o trabalho e melhora total de saúde.

LIBRA – Novos planos para sua elevação de cargo e de conhecimentos profissionais deverão ser estudados agora. De resto, a influência será ótima para a vida amorosa e familiar e para tratar com amigos e personalidades. Muitas possibilidades de resolver seus problemas.

ESCORPIÃO – Indícios favoráveis nos seus assuntos pessoais e profissionais. Obtenção de segredos importantes. Continue tendo confiança em si mesmo. A partir de hoje você estará se encaminhando para um melhor período no setor profissional.

SAGITÁRIO – Dia em que se não precaver, facilmente poderá envolver-se em escândalos e discussões. Procure cuidar de seus afazeres e não se envolva em questões que não lhe digam respeito. Êxito social e tranquilidade na vida romântica. Tudo estará bem neste dia e até depois de amanhã.

CAPRICÓRNIO – Muito bom momento para fazer novas experiências científicas ou psíquicas, para assinatura de contratos e diversões e para a vida sentimental. Pode iniciar longas viagens, o fluxo favorece. Ótimo aos estudos e para pesquisas.

AQUÁRIO – Talvez não consiga hoje ou nestes próximos dias, a inteira liberdade que quer e precisa. Mas é provável que se meditar sobre a opinião dos outros, terá maior recompensa num futuro próximo. Sucesso cultural e público. Algumas dificuldades na vida social e familiar estão previstas para hoje.

PEIXES – Trate de seus interesses sociais. Estude suas possibilidades de êxito e ponha-as em prática. Boas oportunidades financeiras e profissionais, também deverão se apresentar. Boa saúde e sucesso amoroso. Esteja atento para uma novidade ou uma visita.

Comentários