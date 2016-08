Goiás é o estado mais violento do Centro-Oeste e o 7º em todo o Brasil

O Mapa da Violência 2016 – Homicídios por Armas de Fogo no Brasil trouxe novos dados sobre a violência em Goiás. Entre os números levantados na pesquisa, consta que o Estado é o mais violento do Centro-Oeste e o 7º no cenário nacional.

O Mapa da Violência é desenvolvido pelo Instituto Sangari e coordenado pelo professor e sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz. Neste ano, a pesquisa traz dados referentes ao ano de 2014, com enfoque nos crimes de morte cometidos com armas de fogo.

Conforme o levantamento, Goiás é o único Estado da região em que houve queda de homicídios por desse tipo entre 2013 e 2014: de 2.096 passaram para 1.985, uma queda de -5,3%. Apesar disso, o Estado é de longe aquele em que mais se mata no Centro-Oeste. Em 2014, foram 845 homicídios por arma de fogo em Mato Grosso, 353 em Mato Grosso do Sul e 705 no Distrito Federal.

A pesquisa indicou também que o número de mortes por arma de fogo mais que dobraram em Goiás no prazo de dez anos. Em 2004 foram 988 registros, um aumento de 100,9% quando comparado com o índice de 2014.

Quando o número de mortes é contabilizado na proporção para cada 100 mil habitantes, Goiás aparece na 7ª posição nacional. São 31,2 homicídios, 3,9% menos que o registrado em 2013: 32,5. Ainda assim, o número é 70,6% maior que o registrado em 2004, quando a taxa era de 18,3 para cada 100 mil habitantes.

No Brasil, a média é de 21,2. O número é 5,8% maior que o de 2013 (20,0) e 11,1% maior que o de 2004 (19,1).

As maiores vítimas das mortes por arma de fogo continuam sendo os negros. Com 38,2 vítimas para cada 100 mil habitantes, Goiás lidera o número de homicídios cometidos contra pessoas desse perfil. No Distrito Federal o índice é de 36,6; em Mato Grosso do Sul, 17,2; e em Mato Grosso, 30,6.

Com essa taxa, Goiás é o quinto Estado onde mais se matam negros com arma de fogo, ajudando a puxar a média nacional. Em todo o Brasil, o índice é de 27,4 assassinatos para cada 100 mil habitantes.

A liderança de Goiás na região nesse quesito se destaca ainda mais quando demonstrados os números absolutos. São 1.507 mortes de negros no Estado registradas em 2014, contra 601 no Distrito Federal, 642 em Mato grosso e 235 no Mato Grosso do Sul. Os dados colocam Goiás em 9º lugar no cenário nacional.

Jovens também são vítimas prioritárias no Estado. Dos 2.096 assassinatos por armas de fogo, 1.245 foram cometidos contra pessoas de 15 a 29 anos. Mais uma vez Goiás aparece a frente do Distrito Federal (445), do Mato Grosso (454) e de Mato Grosso do Sul (202). Com 77,5 mortes de pessoas nessa faixa etária para cada 100 mil habitantes, Goiás também está acima da média nacional (51,6) e ocupa o 5º lugar no ranking.

Municípios

Goiás se destaca negativamente, mais uma vez, quanto ao número de municípios constantes entre os 150 mais violentos do país. Com 11 cidades na lista, o Estado representa 4,5% do total, a frente de Mato Grosso (4 municípios – 2,8%), Mato Grosso do Sul (1 município – 1,3%) e Distrito federal (nenhum município).

Estão listados: Planaltina (57ª posição), Santa Helena de Goiás (73ª), Alexânia (80ª), Luziânia (85ª), Valparaíso (97ª), Aparecida de Goiânia, (109ª), Santo Antônio do Descoberto (122ª), Quirinópolis (131ª), Goiânia (140ª) e Formosa (149ª).

A capital goiana também desponta com números negativos no ranking. De 2013 para 2014, o número de mortes por arma de fogo passou de 639 para 664, um aumento de 3,9%, fazendo com que a cidade ocupe o 7º lugar entre as capitais.

Na taxa para cada 100 mil habitantes, o número subiu de 47,3 para 48,5. O mesmo índice foi de 24,7 para 26,4 em Brasília; 9,8 para 13,1 em Campo Grande; e 27,6 para 34,7 em Cuiabá. No Brasil, a média passou de 29,8 para 30,3.

