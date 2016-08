Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Tânia se emociona com a chegada de Joana. Gabriel enfrenta Caio. Bárbara avisa a Ricardo que está faltando funcionários na academia. Tânia desconversa quando Joana pergunta pelo pai. Caio faz um treino extenuante para Gabriel e Giovane. Juliana sugere que os alunos do terceiro ano criem um Grêmio Estudantil. Jéssica estranha quando Tânia se recusa a levar Joana para trabalhar na academia. Joana vai procurar emprego no hostel. Corrêa não gosta de ver Juliana no colégio. Juliana pede a Caio para assinar o bilhete da suspensão. Joana vai à academia e Tânia se apressa para ir embora.

ÊTA MUNDO BOM

Ultimo Capitulo: Mafalda diz não a Romeu e casa com Zé dos Porcos. Tomado pela emoção, Osório se despede de Gerusa. Candinho se casa com Filomena.

HAJA CORAÇÃO

Apolo fica sem entender a hostilidade com que as pessoas da vila o recebem. Tancinha deixa claro para Beto que ainda ama Apolo. Adônis fica sensibilizado com o interesse de Shirlei em ajudá-lo. Felipe observa Shirlei e Adônis de longe e conclui que eles estão juntos. Aparício encomenda a Camila uma produção de fotos em Angra dos Reis para a nova campanha do Grand Bazzar para aproximá-la de Giovanni. Beto e Tancinha se sentem atraídos durante uma roda de samba. Apolo fica arrasado ao ver o vídeo onde ele aparece com uma mulher. Carol avisa a Cris que Shirlei não está namorando Adônis. Francesca nota que Shirlei está triste desde que pediu demissão. Henrique constata que Felipe está apaixonado por Shirlei. Apolo é desprezado pela vizinhança da vila. Tancinha e Beto chegam de viagem e se deparam com Apolo.

VELHO CHICO

A notícia da volta de Santo se espalha pela cidade. Queiroz avisa a Carlos que Santo está vivo. Luzia se enfurece ao ver Tereza em sua casa. Todos questionam Santo sobre o atentado. Luzia pede a Bento para não contar a verdade para o marido. Santo estranha o comportamento da família. Afrânio flagra Martim em seu escritório. Tereza volta para casa. Luzia pede para falar com Santo.

JUSTIÇA

Beatriz grava seu ensaio de dança. Maurício combina com a esposa de estar no teatro para o espetáculo de estreia. Maurício avisa a Euclydes que seu sócio Antenor o roubou. Beatriz tem sua estreia e é ovacionada pelo público. Maurício comemora com a esposa depois do espetáculo. Euclydes afirma que Vicente terá que adiar seu casamento com Isabela. Maurício ajuda Euclydes a negociar com Danilo e Waldir. Em fuga, Antenor dirige seu carro em alta velocidade. Beatriz sai do teatro e é atropelada por Antenor na frente de Maurício. O infrator foge e Waldir ajuda Maurício. O contador descobre que Beatriz ficará tetraplégica. A bailarina implora por uma eutanásia. Maurício é preso. Celso vai visitá-lo no presídio. Passados sete anos, Maurício sai do presídio. Maurício prepara sua vingança contra Antenor.

NOVELAS DO SBT

MAR DE AMOR

Depois de ver Mercedes e Victor Manuel se beijando, Estrela fica muito triste, pensando que a primeira coisa que Victor fez quando ela desapareceu foi procurar por uma outra mulher. Em vista do ambiente do apartamento, Santos decide partir, mas antes pede perdão a Oriana e lhe confessa que ama Coral. Estrela visita Catalina no manicômio. Ela diz a Estrela que quando se divorciar de Victor, irá tirar-lhe tudo que puder, inclusive seu apartamento. Estrela diz á Catalina que ela não mudou nada. Ela responde que muito pelo contrário, que agora está muito pior que antes. Em um descuido de Carmita, Helena toma seu filho e corre pelo campo. Bracho, Salvador e outros mais vão atrás dela. Helena dá de mamar a seu filho e fica assustada ao descobrir que ele tem muita febre. Estrela se prepara para assistir a uma apresentação do livro de Victor. Mercedes e Oriana também pensam em ir. Inês tenta convencer Coral a também não faltar. A intenção de Estrela ao ir a apresentação do livro sem ter sido convidada é se vingar de Victor. Ela incita Oriana a fazer o mesmo com Coral, por ela ter feito com que Santos a abandonasse.

ABISMO DE PAIXÃO

Ingrid confessa à Ramiro que comprou uma certidão de casamento falsa, e que por isso estão casados com divisão de bens, e assim, se ele morrer, tudo o que tem passará a ser dela. Ramiro a agride e ela saca um revolver e dispara contra ele. Damião chega à fazenda de Ramiro e o encontra ferido, Ingrid pede à Damião que diga que foi ele quem disparou, pois ela só o fez para se proteger, pois ele a estava agredindo.

A GATA

Esmeralda pergunta a Alicia porque ela a odeia tanto, já que não lhe fez nada e não é sua a culpa das mudanças que o Senhor Cantú fez. Alicia responde que ela é sim a culpada, apenas por ter aparecido por lá. Ernesto diz que Esmeralda é uma menina boa, que só quer trabalhar para se sustentar honestamente. Paulo pede a Mônica que o ajude a convencer seus pais para que aceitem Esmeralda. Mônica responde que não pode. Lorena pergunta a Paulo o que disse a Mônica que a fez chorar. Paulo responde que disse não poder amá-la, pois ama Esmeralda. Ernesto tenta beijar Esmeralda. Carolina chega e começa a insultar Esmeralda, dizendo ser a dona da empresa e ter todo poder para demiti-la. Esmeralda fala para a secretária de Cantú que Ernesto a demitiu e Carolina jurou que fará de tudo para que ela não consiga outro emprego. O Silencioso pede a seu advogado que não poupe gastos para encontrar sua filha. Augusto faz Paulo acreditar que aceita sua relação com Esmeralda e vai ajudá-la a conseguir trabalho. Paulo consegue um trabalho de vendedor, mas Augusto consegue contratar uns rapazes para que o assaltem. Virginia diz que Paulo está apaixonado por Esmeralda e se casará com ela. Lorena a esbofeteia. Rita insulta e maltrata Esmeralda por não levar dinheiro para ela. Ela diz que Esmeralda deveria procurar por um marido. Paulo diz a Esmeralda que tentou arrumar um emprego de todas as formas, mas não encontrou. Assim, não lhe resta mais remédio senão aceitar a oferta de seu pai e ir para os Estados Unidos.

MEU CORAÇÃO É TEU

Todos estão muito emocionados pela notícia da gravidez de Ana. Fernando promete que não a deixará só nem um momento. Helena, Edith e Fanny falam que é mais importante uma boa amizade, que ter um namorado. Nando fala com Diego e diz que daquele momento em diante focará só na carreira e vai estudar muito. Diego o responde que quer buscar uma esposa e ter filhos. Fernando tem que fazer uma viagem de emergência e Isabela descobre, começando em seguida a planejar algo novo contra Fernando e Ana. Isabela vai ver Fernando em um hotel e o faz dormir com um spray. Ana começa a ter contrações e precisa ir a um hospital. Diego a leva e Fanny fica incumbida de avisar Fernando, mas não consegue se comunicar com ele. Isabela atende o celular de Fernando e diz que ele está com ela em um quarto de hotel. Fernando acorda e descobre que Ana está em trabalho de parto. Ele sai em disparada até o hospital. Ana não quer ter o bebê até que Fernando esteja com ela. Fernando acaba chegando a tempo de ver nascer suas filhas gêmeas. Organizam o batizado dos bebês em um campo de futebol, onde os convidados são todas as testemunhas do amor entre Fernando e Ana. Leon aproveita para pedir a Fanny que, em algum momento do futuro, se case com ele. Ela aceita. Isabela está entre o público, mas a descobrem. Isabela consegue escapar, mas ainda planeja roubar as gêmeas, e assim acabar com a alegria de Fernando e Ana.

CUMPLICES DE UM RESGATE

Nico monta no cavalo Dourado para o início da corrida. Começa a disputa. Nico sai em último, mas consegue chegar em segundo. Na gravadora, a banda Cúmplices de Um Resgate volta a ensaiar. Arthur disse que a gravadora está pior, pois perdeu mais um artista contratado, a Chloé. Vicente segue uma ideia de André e decide investir em um aplicativo de música. Alicia não gosta de saber que ele pegou dinheiro emprestado. Meire decide emagrecer e fazer exercícios. Frederico desenha o look das roupas da banda Cúmplices de Um Resgate.

NOVELA DA BAND

SILA

Zeinep se oferece para acolher a mulher em casa. Os homens de Boran seguem o carro de Sila e impedem que ela vá até a casa da doutora Zeinep. Sila discute com Boran e destrói o quarto. Zeinep tenta acalmar a mulher que ela está escondendo em casa. Zeinep vai ao escritório de Sila e sai desconcertada após uma conversa com ela. Berzan, líder de outro clã, planeja raptar a mulher protegida por Boran. Dilan descobre que Bedar está doente.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Juliana está angustiada, diante de Miguel. Miguel se aproxima de Juliana e diz que o melhor é se manter longe dela. Quintiliano está no quarto e sente fortes dores no peito e começa a perder os movimentos do corpo. Guilherme entra no quarto com Bá Teixeira e vê Quintiliano no chão e se assustam com o que vê. Esméria está aflita e esconde uma faca no vestido. Almeida chega com algumas correntes e diz que vai prendê-la. Almeida se aproxima para acorrenta-la e Esméria puxa rapidamente a faca e acerta Almeida que grita. Miguel e Juliana se assustam após escutarem um grito da senzala. Beatrice diz a Maria Isabel que não irá vender Juliana e que fará de tudo para que se case com Miguel. Um homem aparece na pensão e pega Violeta a força. Violeta está sozinha, encolhida, alguns instantes Dália aparece. Violeta chora copiosamente e Dália tenta acolhê-la. Juliana fica magoada com tia Joaquina. Almeida tem a mão sobre um pequeno corte no peito. Esméria está acorrentada. Juliana vai para a senzala e se assusta com o que vê. Almeida manda Juliana sair e ela se recusa. Almeida com raiva, sai e Juliana solta Esméria que chora profundamente. Teresa desperta e vê Almeida ao seu lado e percebe um curativo no peito. Teresa tenta se levantar e fica tonta. Dr. Pacheco examina Maria Isabel e pergunta se ela esteve com algum homem. Maria Isabel afirma que sim e dr. Pacheco suspeita que Maria Isabel esteja grávida. Almeida pede que dr. Pacheco examine Teresa também que está no quarto. Dr. Pacheco revela a Beatrice que as suas filhas podem estar grávidas, para surpresa de Beatrice. Miguel vai até a casa de Urraca e mostra um documento de uma dívida de seu finado marido tinha com o pai de Miguel. Miguel diz a Urraca que o documento é legítimo e deve honrar com o compromisso. Urraca se espanta diante de Miguel. Catarina está ansiosa em ver Miguel e recebe um bilhete de um garoto que pensa ser a resposta de Miguel. O bilhete é de Filipa que revela que uma tragédia aconteceu. Beatrice pede sigilo a dr. Pacheco. Guilherme briga com Filipa que não aceita obedecer suas ordens. Urraca faz um acordo com Miguel e promete a alforria de Juliana em troca da dívida. Violeta está em choque e não deixa Tomás tocá-la. Rosalinda e Tomás muito assustados com a reação de Violeta. Filipa parece atordoada quando recebe Catarina e Átila. Filipa pede ajuda a Átila para entrar no quarto que seu pai sempre manteve fechado. Loreto mergulhado em papéis, Petúnia chega sedutora e diz que quer fazer uma denúncia contra Zé Leão que a persegue há dias. Petúnia agarra Loreto, no mesmo instante em Rosalinda entra. Bá Teixeira faz compressa em Quintiliano e Catarina observa. É quando Beatrice surge na porta, contida. Miguel está diante de Maria Isabel que está deitada. Maria Isabel se explica e Miguel diz que nunca mais acreditará nela. Maria Isabel revela que está gravida de Miguel. Juliana conversa com Tia Joaquina e Sapião e desconfia que Miguel pense que o pai dele foi traficante branco que violentou a sua mãe e Juliana se apavora.

A TERRA PROMETIDA

Samara e Léia estranham a presença de Josué. O líder hebreu e Quemuel desconversam. Muito fraco, Galimedes pede para chamar Raabe. Salmon se recorda do beijo em Raabe. Logo em seguida, o guerreiro se lembra da conversa com Eleazar. Na presença de Josué, Léia força elogios à Samara. Salmon pede para reatar o namoro com Jéssica. Isaque e Temá disputam Adélia, enquanto Neziá é esnobada. Léia diz que Samara precisa controlar o ciúme. Antes de dormir, Aruna pensa no beijo que deu em Josué. Salmon se irrita ao saber que Melquias falou sobre Raabe com Iru. Nobá encontra a irmã e avisa que Galimedes está muito mal. O líder dos Lagartos Gosmentos diz ter um plano para livrar Nobá. Tibar e Sandor falam sobre a atual situação de Jericó. Irritado, Salmon ameaça Melquias e pede para não tocar no nome de Raabe. Galimedes termina de contar o plano e morre. Raabe é reconhecida por alguns moradores. Eles a pressionam para entregar Nobá ao rei. Iru discute com Tobias e o desafia para um duelo. Kadmo chega e observa Raabe sendo pressionada pelo povo. Nobá aparece no alto de um telhado e chama os oficias. O menino se esconde em uma carroça carregada de feno. Os Lagartos Gosmentos aproveitam o momento e colocam fogo na carroça. Nobá sai de baixo do feno e foge pelo outro lado. Desesperado, Kadmo grita dizendo que a oferenda vai morrer queimada. Fingindo desespero, Raabe chora e grita apavorada. Inconsequente, Iru marca outro duelo com Maquir. Tibar fica tenso ao descobrir que a oferenda morreu queimada. Elidade se espanta ao ser chamado por Iru para um duelo. Acsa estranha o comportamento do irmão e decide questiona-lo. Livana se preocupa com Maquir ao saber que ele foi desafiado por Iru. Em Jericó, Raabe conversa com Tibar e finge estar desesperada. Ela revela a verdade para Milah, que chora emocionada. Ao saber da morte da oferenda, Marek manda soltar os meninos presos na masmorra. Zuma fica satisfeito ao ver os meninos sendo libertados por Grok. Muitos pais e mães comemoram o reencontro com seus filhos. Orias reconhece a inteligência e coragem da filha. Raabe agradece a Deus pela vida de Nobá. Os Lagartos Gosmentos comemoram o sucesso do plano de Galimedes. Samara e Aruna tentam fazer com que Tobias desista do duelo com Iru. Raabe ora a Deus e escuta batidas na porta. Ela abre e se depara com Sandor.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

