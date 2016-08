Coligação Confiança e Trabalho Por Chapadão Esclarece Noticia da Impugnação Eleitoral

Tendo em vista as notícias veiculadas na imprensa e que retratam apenas um lado da história, com intuito de desmerecer a candidatura a Prefeito de João Carlos Krug, criando uma falsa ideia para os eleitores, a Coligação se sente no dever, de vir a público e esclarecer que a candidatura a Prefeito de João Carlos Krug e a vice de João Buzoli, continua registrada e sem qualquer impedimento por parte de Justiça.

Informamos que os candidatos Walter Schlatter e Bocalan também estão com suas candidaturas impugnadas na Justiça Eleitoral.

Por fim, informamos que nossa campanha é limpa, sem se preocupar com adversários, pensando no bem comum de todos, ouvindo a população e debatendo soluções para os problemas que agravam nossa querida cidade.

Assessoria da Coligação

