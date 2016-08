Chapadão do Sul vai tremer neste sábado com Maiara e Maraisa

Chapadão do Sul, vai balançar neste com o show mais esperado do ano, com as gêmeas Maiara e Maraisa, um dos maiores shows do Brasil.

O show acontece no Salão Paroquial de Chapadão do Sul. Uma grande estrutura está sendo montada para o evento, que irá agradar o público.

Além de Maiara & Maraisa, terá apresentação da dupla de Campo Grande Tom e Matheus e a de Chapadão do Sul Valéria Assmann & Wander Oliveira.

Ingressos

Pista R$ 60,00 – Área Vip R$ 80,00 – Camarote R$ 180,00 e Bangalô Esgotado.

Pontos de venda:

Chapadão do Sul – SUBWAY, Barbearia V8 e Conveniência Parque União.

Chapadão do Céu- Destaki News,

Costa Rica – São Mungo Choperia

Paraíso das Águas – Farmácia Drogamed.

Mais informações pelo contato (67) 9 9826-0111.

O evento é uma parceria de Ary Barros com Santo Show Produções e Eventos.

