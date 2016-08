Realizada a primeira operação integrada de policias de MS e GO

Na manhã desta quinta-feira, 25 de agosto, o Comandante do CPA-2, Comando de Policiamento de Área, de Três Lagoas, Coronel Adão Rosa dos Santos convocou a imprensa de Chapadão do Sul, no Quartel da 4ª CIPM, Companhia Independente da Polícia Militar, para fazer um balanço da Operação Integração MS e GO.

A realização da operação foi mantida em segredo entre as forças policiais e durou 24 horas, entre esta quarta-feira (24) e hoje (25).

O objetivo da operação foi de intensificar a fiscalização da área de fronteira de Mato Grosso do Sul com Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. “Essa é uma grande área de fronteiras muito utilizada pelos contrabandistas, traficantes, ladrões de carros furtados e roubados. São 1.352 Km com poucos postos fixos das polícias.

Somente na área da CPA-2, região da 4ª CIPM de Chapadão do Sul são mais de 400 Km sem posto fixo e a partir de agora será atendida com policiamento ostensivo mais frequentemente, visando o combate à criminalidade e para proporcionar mais segurança aos moradores da região.

Nesta primeira operação vários veículos foram apreendidos e encaminhados para os Detrans dos municípios correspondentes à área da detenção. As polícias de Goiás participaram ativamente da operação.

Além da criminalidade já conhecida, o policiamento e a inteligência estão dando um duro golpe no chamado Novo Cangaço. Nos últimos dois meses pessoas suspeitas de participarem do grupo foram detidas e as investigações seguem.

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul está destinando armamento pesado e viaturas novas para o CPA-2 e através de uma parceria e integração com a Polícia Civil e o trabalho de inteligência, a criminalidade será duramente combatida. A ordem partiu diretamente do Secretário de Estado de Segurança Pública, disse o Comandante Coronel Adão.

Texto Norbertino Angeli

