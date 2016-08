Polícia prende pessoas que mataram uma mãe para retirar e sequestrar bebe

Quatro pessoas foram presas pela Polícia Civil, no Triângulo Mineiro, suspeitas de envolvimento na morte de Greiciara Belo Vieira, de 19 anos. A vítima estava grávida de nove meses e foi sequestrada em Uberlândia, na última quinta-feira (18). No domingo (21), o corpo dela foi encontrado em uma represa, em Ituiutaba, sem o bebê.

Desde então, a Polícia Civil em Ituiutaba, Uberlândia e Araguari vem realizando diligências para solucionar o caso. Os presos são: Shirley de Oliveira Benfica, de 30 anos, que teria encomendado a morte da vítima; Lucas Mateus Silva, de 22; Jhonatan Martins Ribeiro de Lima, de 24 e a enfermeira Jacira Santos de Oliveira, de 60 anos. Todos eles foram presos em flagrante, nesta segunda-feira (22), pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, sequestro, ocultação de cadáver e subtração de incapaz.

O bebê está no Hospital de Clínicas de Uberlândia, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), e passa bem.

Segundo as investigações, a vítima foi sequestrada na cidade de Uberlândia pelos suspeitos, que a levaram para o município de Ituiutaba, onde próximo a uma represa foi dopada com a utilização de éter e submetida por Jacira, que tem formação em enfermagem, a uma cirurgia improvisada de cesariana. Em seguida, Greiciara foi envolvida em uma tela, amarrada a uma pedra e jogada na represa.

O recém-nascido foi transportado até Uberlândia, sendo localizado por policiais civis na residência de uma mulher, que foi ouvida e liberada.

A criança foi imediatamente encaminhada ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. De acordo com os levantamentos, Shirley, mandante do crime, teria simulado estar grávida meses antes do sequestro de Greiciara.

As investigações ainda estão em curso e outros suspeitos de envolvimento no crime estão sendo procurados.

Fonte: Polícia Civil de Minas Gerais

