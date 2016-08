Faleceu D. Nega, mais uma pioneira de Chapadão do Sul

Chapadão do Sul, perdeu uma das pioneiras. Morreu Maria Carvalho de Oliveira, mais conhecida como D. Nega, mãe do ex-vereador Paulo Carvalho e do Dito da Oficina.

Dona Nega, como era mais conhecida é matriarca da família de tradicional família de Chapadão do Sul, que chegou em Chapadão do Sul, no ano de 1984, onde ao lado de sua família, iniciou suas atividades, com o comercio de peças e oficina. Dona Nega, era perita na culinária e era uma das mais requisitas nas festividades da família sul-chapadense.

Nega estava internada em Campo Grande e morreu por causas naturais. Ela deixa sete filhos, 15 netos, 16 bisnetos e um tataraneto.

O seu corpo deve chegar a Chapadão do Sul por volta das 14 horas. O velório ocorre na Veladoria Municipal e o sepultamento deve ocorrer na manhã desta sexta-feira (26), no cemitério local

